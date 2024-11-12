Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, "İnşallah yeşil dönüşümü Sapanca’dan başlatacağız, göl havzasını koruyacak, gölün geleceğini garanti altına alacağız" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) 29. Taraflar Konferansı’nda (COP29) katıldı. Başkan Alemdar, başta küresel ısınmayla mücadelede gelinen son durum olmak üzere iklim değişikliğiyle ilgili önemli projelerin ele alındığı konferansta Sakarya’nın "yeşil şehir" dönüşümü için kritik temaslarda bulunuyor.

Başkan Yusuf Alemdar, programın ilk gününde Azerbaycan’da kritik ikili görüşmeler yaparken; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a Sakarya’nın çevreci yatırımları, yeşil dönüşüm hamleleri ve sıfır atık vizyonuna ilişkin bilgilendirmelerde bulundu. Bakan Kurum, Sakarya’yı yakından takip ettiğini ifade ederek, Başkan Alemdar’a çalışmalarında başarılar diledi. Bakan Kurum ayrıca, Sakarya’da yeşil dönüşümün hız kazanması için gereken desteği sunacaklarını ifade etti.

"Yeşil dönüşüm Sapanca’dan başlayacak"

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, yaptığı açıklamada, "Küresel ısınma, sera gazı salınımıyla mücadele ve yeşil dönüşüm konularının görüşüleceği zirvede çeşitli temaslarda bulunuyoruz. Azerbaycan’da başlayan zirve öncesi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum başta olmak üzere bakanlarımız ve mevkidaşlarımızla görüşme fırsatımız oldu. Yeşil bir Sakarya’nın inşası için yaptığımız çalışmaları Bakanımızla paylaştık. Şehrimizin ana içme suyu kaynağı olan Sapanca Gölümüzün son durumunu aktardık. Bakanımız da gölün korunması ve geleceğe taşınması için büyük bir hassasiyet içerisinde. Yeşil dönüşümün Sapanca’dan başlatabileceklerini ifade etti. İnşallah yeşil dönüşümü Sapanca’dan başlatacağız, göl havzasını koruyacak, gölün geleceğini garanti altına alacağız. Bakanımıza şehrimize gösterdikleri yakın ilgi ve destek için şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.