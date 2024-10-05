DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi park ve bahçeler müdürlüğü ekipleri şehir merkezinde yeşil dokuya özel ilgi göstererek, kış ayları öncesinde çalışmalarını hızlandırdı.

Düzce, Türkiye’nin en yeşil kentlerinden birisi olarak adlandırılmaya devam ediyor. Bu çerçevede Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de şehrin yeşil dokusunu koruma çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler özellikle vatandaşların yoğun olarak kullandığı refüj ve kavşaklarda ki yeşil alanlarda kış ayları öncesinde bakım onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriyor. Kış aylarına daha iyi bir şekilde girmesini planlayan ekipler, şehir genelinde yeşil dokuyu koruyarak şehrin en yeşil kentler arasında kalmasını sürdürmek istiyor.