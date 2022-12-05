DENKO SAL Beyaz Grup 8. haftasında Değirmenönüspor ile karşılaşan Yeşil Çivril Belediyespor, rakibini 3-1 mağlup ederek puanını 22’ye çıkardı ve yenilmezlik serisini sürdürdü.

DENKO SAL Beyaz Grup 8. haftasında Değirmenönüspor ile karşılaşan Yeşil Çivril Belediyespor, rakibini 3-1 mağlup ederek puanını 22’ye çıkardı ve yenilmezlik serisini sürdürdü.

DENKO SAL Beyaz Grup 8. haftasında Değirmenönüspor ile karşılaşan Yeşil Çivril Belediyespor rakibini, Ferdi Kösem, İsmet Özkan ve Volkan Elçi’nin attığı gollerle 3-1 mağlup ederek puanını 22’ye çıkardı ve yenilmezlik unvanını korudu. Akkonak Stadı’nda oynanan ve sporseverlerin büyük ilgi gösterdiği karşılaşmada maçın başında 1-0 yenik duruma düşen yeşil-beyazlılar, müsabakayı 3-1 kazanmasını bildi.

Fikret Ozan Özdemir: “Bizim açımızdan güzel bir oyun oldu”

Maçı değerlendiren Yeşil Çivril Belediyespor Teknik Sorumlusu Fikret Ozan Özdemir, izleyen herkesin zevk aldığı bir karşılaşma olduğuna vurgu yaparak, “Çok güzel bir havada, çok güzel bir futbol gününde güzel bir maç oldu. Hem kendi oyuncularımı hem de rakip oyuncuları tebrik ediyorum. Oyunu hiçbir şekilde çirkinleştirmediler. Bizim açımızdan güzel bir oyun oldu. Maçın başında 1-0 yenik duruma düştük. Özellikle ilk yarıdaki oyundan çok memnunum. Oynatmaya çalıştığımız bir oyun var. Maçın içerisinde 2-3 sistem denedik. İlk yarı farklı bir sistem denedik. İkinci yarı farklı bir sistem denedik. Önceliğimiz ilk yarıyı kayıpsız bir şekilde tamamlamak. İnşallah yolun sonunda da hedeflediğimiz BAL’a çıkmak istiyoruz” dedi.

Engin Güç: “Bundan sonraki süreçte de hedefimiz namağlup şekilde kupaya ulaşmak”

İyi bir yapılanma ile yola başladıklarını belirten yeşil-beyazlı takımın tecrübeli futbolcusu Engin Güç de, “Güzel, namağlup gidiyoruz. Zaten bize yakışan bir gidişat var. Rakibi de tebrik ediyorum. Güzel mücadele ettiler. Maça gol ile başladılar ama yine kalite farkı ortaya çıktı. Ağırlığımızı ortaya koyunca sonucu aldık. Bundan sonraki süreçte de hedefimiz namağlup şekilde kupaya ulaşmak” diye konuştu.

Bireysel hatadan dolayı oyunun başında geriye düştüklerine vurgu yapan genç futbolcu Yiğithan Özdemir ise, “Maçı çevirmesini bildik. Güçlü, çok koşan bir rakibe karşı oynadık. Maçın zorlu geçeceğini biliyorduk. Deplasmanda oynadık. İnşallah şampiyon oluruz” şeklinde konuştu.

Şampiyonluk hedefi ile kurulan bir takım olduklarına dikkat çeken takım kaptanı Ferdi Kösem, şu sözleri kaydetti:

“İyi bir takımımız var. Talihsiz bir şekilde geriye düştük. Benim attığım bir gol ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. Sıkıntı değil. Sonuçta kazandık. Bizim iyi bir takımımız var. Birkaç takviye ile bu ligi domine ederiz. İnşallah sonu da BAL olur."