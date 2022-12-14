TFF Bölgesel Amatör Lig 9. Grup takımlarından GL Yeşil Çınarspor, Didim Belediyepor’u 1-0 mağlup ederek yakaladığı çıkışı sürdürmek istiyor.

TFF Bölgesel Amatör Lig 9. Grup takımlarından GL Yeşil Çınarspor, Didim Belediyepor’u 1-0 mağlup ederek yakaladığı çıkışı sürdürmek istiyor.

TFF Bölgesel Amatör Lig 9. Grup 11. haftasında evinde Didim Belediyespor’u, Asım Aksungur’un 87.dakikada kaydettiği golle 1-0 mağlup eden ve puanını 11’e çıkaran GL Yeşilçınarspor’da, gözler 12. haftada oynanacak VB Bornova Kulübü maçına çevrildi. Bu karşılaşmanın hazırlıklarına Şirinköy Stadı’nda Teknik Sorumlu Mustafa Altındağ yönetiminde başlayan yeşil-beyazlılarda hedef puanlarla dönmek. Karşılaşmayı değerlendiren G. L. Yeşil Çınarspor Teknik Sorumlusu Mustafa Altındağ, “İki maçı da takımımız kaybetmişti. Geldikten sonra da oyuncuları tanıma sürecimiz oldu. Onları tanıyana kadar üç haftalık bir zaman geçti. Ben geldikten sonra da üç hafta kaybettik. Bu süreç içerisinde oyuncularımızı iyi tanıdık. Yönetimimiz ile birlik ve beraberlik içerisinde olduk. Yöneticiler ve oyuncularla diyaloglar kurduk. İyiye doğru gittik” dedi.

“Bu süreç içerisinde 11 puan topladık”

Tek isteklerinin maçlardan galibiyet ile ayrılmak olduğunu anlatan Altındağ, “Üç maçtan sonra da maç kazanmaya başladık. Ondan sonra bir Söke maçını kaybettik. O maçı da elimizden kaçırdık. Söke maçından sonra da maç kaybetmedik. Didim maçına kadar istediğimiz düzeye geldik. Bu süreç içerisinde 11 puan topladık. İnşallah kalan o iki maçı da iyi bir şekilde tamamlayıp puan ve puanlar kazanmak istiyoruz. İnşallah bu hafta da Bornova’ya gideceğiz. Bornova maçından da iyi bir sonuçla dönerek kalan son Davutlar maçını da kazanarak devreyi kapatmak istiyoruz” diye konuştu.

Samet Dinçer: “Grubumuzda kolay takım yok”

Didim Belediye Saygın Yapı Spor maçını kazandıkları için mutlu olduklarını dile getiren takımın kalecisi Samet Dinçer ise, “Bütün takım arkadaşlarımın ayağına yüreğine sağlık. Maç çok zor şartlarda oynandı. Benim sakatlığım vardı antrenmana çıkamamıştım. Hocam şans verdi. Bende takımıma yardımcı olmaya çalıştım. Sahada takım olarak elimizden geleni yaptık. 3 puanı hanemize yazdırdık. Taraftarımıza camiamıza hayırlı olsun. Artık ilk yarının sonu yaklaşıyor. Grubumuzda kolay takım yok. Herkesin bir birini yenebileceği bir grup. Bornova iyi bir takım. Onlara karşı İzmir’de elimizden geleni yapacağız. Çıkışımızı sürdürmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Asım Aksungur: “Antrenör değişikliği takıma olumlu yansıdı”

Antrenör değişikliğinin takıma olumlu etkilediğine dikkat çeken futbolcu Asım Aksungur da, “Hoca değişikliği takıma yaradı. Çünkü takım olarak aramızda kopukluk vardı. Tam takım olamamıştık. Açıkçası biraz rahattık. Hoca gelince sorunlarımızı hallettik. Hocalarımız sürekli sürekli bizlerle konuştular. Toplantılar yaptılar. Var olan sorunlarımızı konuşarak hallettik. Nasıl bir antrenman yapacağımızı, maçta neler yapacağımızı sürekli konuştuk ve antrenmanlarda çalıştık. Ciddiyetle çalışmamız gerektiğini söylediler. Bize elimizden geldiğince yapmaya çalıştık. Hocalarımızın yanında taraftarlarımızın da bize etkisi çok oldu. Taraftar grup liderleri bize çok destek oluyorlar. Maçlara çok sayıda taraftar geliyor. Onların desteğini hissetmek bize güç veriyor, itici güç oluyor” ifadelerini kullandı.