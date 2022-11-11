Adıyaman’ın Besni ilçesinde 11 Kasım Ağaçlandırma Gününde yeşil bir Besni için fidanlar toprakla buluşturuldu.

Adıyaman’ın Besni ilçesinde 11 Kasım Ağaçlandırma Gününde yeşil bir Besni için fidanlar toprakla buluşturuldu.

Besni Kaymakamlığı tarafından organize edilen finansmanlığını Merinos A.Ş.’nin üstlendiği Yeşil Besni projesi çerçevesinde 340 dönüm arazide 15 bin fidan toprakla buluşturuldu. Yeşil Besni projesinin yapıldığı etkinliğe Kaymakam Çağlar Partal, AK Parti ilçe Başkanı İsmail Sümer, Merinos Genel Müdürü Şahin Borlu, Merinos Gaziantep Vakıf Müdürü Dursun Bostan, belde belediye başkanları, STK temsilcileri, kurum amirleri ve çok sayıda kişi katıldı. Besni Kaymakamı Çağlar Partal tarafından çocuklara hediyelerin verilmesinin ardından 12 bin çam ağacı ve 3 bin adet akasya fidanı toprağa dikildi.

Fidan dikimi sonrası açıklamalarda bulunan Besni ilçe Kaymakamı Çağlar Partal, “Bugün 11 Kasım Türkiye’de ağaçlandırma günü ilan edildi. Cumhurbaşkanlığımız ile Tarım ve Orman Bakanlığımız her sene 11 Kasım’da öğrencilerimizle, vatandaşlarımızla birlikte yoğun bir şekilde ağaç dikiyoruz. Bu senede Besni ilçe merkezine yakın bir bölgede burada öğrencilerimizle, vatandaşlarımızla birlikte ağaçlandırma fidan dikimi etkinliği gerçekleştiriyoruz. Burada tabi özel bir ağaçlandırma etkinliği olacak bizim için. Merinos A.Ş. ve Tarım ve Orman Bölge Müdürlüğünün imzaladığı protokol ile bu sene ağaçlandırma faaliyetini gerçekleştiriyoruz. Burada 340 dönüm alanda kent ormanı mahiyetinde bir orman oluşturacağız. Yeşil Besni sıfatına hizmet edecek bir orman oluşturulacak hem de Bal Orman üyeliğini de kazanacak. Hem arıcılarımız için bir nokta olacak hem de Yeşil Besni’ye hizmet edecek bu anlamda ben teşekkür ediyorum. Merinos A.Ş ye de teşekkür ediyorum destekleri için onların finansmanları ile gerçekleştiriyoruz. Yine katkılarından dolayı bütün orman teşkilatına bakanlarımıza cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.