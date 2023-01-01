Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, imar ve mülkiyet sorunları çözülen Yeşil Antalya Sanayi Sitesi’nin tapularını söz verdiği gibi 2022 yılı bitmeden hak sahiplerine teslim etti.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, imar ve mülkiyet sorunları çözülen Yeşil Antalya Sanayi Sitesi’nin tapularını söz verdiği gibi 2022 yılı bitmeden hak sahiplerine teslim etti.

Yeşil Antalya Sanayi Sitesi Tapu Teslim Töreni, Kepez Belediyesi meclis salonunda gerçekleştirildi. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, bir sözü daha yerine getirmiş olmanın tarifsiz mutluluğu içerisinde olduklarını söyledi. “Yeşil Antalya Sanayisinin tapularını 2022 yılı bitmeden vereceğiz” sözünü hatırlatarak konuşmasını sürdüren Başkan Tütüncü, “Bugün yılın son mesai günü, bir sözümüz vardı. 2022 yılı bitmeden Yeşil Antalya Sanayisinin tapularını verecektik. Bugün burada 50 hak sahibimiz olsa da bunun arkasında kocaman bir Yeşil Antalya Sanayi Sitesi var, oranın esnafı var. Yeşil Antalya Sanayi sitesine adeta bir ömür emek vermiş arkadaşlarımız var. Bugünkü sevincimiz, çok uzun yıllardır üzerinde çalışılan bir konunun neticeye ulaştırılmış olması, çözümlenmiş olmasıdır” dedi.

“Bugün özlemle beklendi”

Yeşil Antalya Sanayi Sitesinin bugününün yıllardır özlemle beklediğine değinen Başkan Tütüncü, “Bu soruna ada ölçeğinde değil, parsel ölçeğinde hazırladık. Plan tadilatları, hukuki itilafların çözülmesi, imar hukukunun gerektirdiği altlıkların yapılması, meclis kararlarının alınması ile ilgili çok uzun bir süreç gerektirdi. Söz verdiğimiz gibi bugün 2022 yılı bitmeden tapuları veriyoruz” diye konuştu.

“Çalıştık, gayret ettik”

Bölgede 5 toplu işyeri ve sanayi sitesi olduğunu da hatırlatan Başkan Tütüncü, “Kuruldukları andan itibaren çok değişik problemlerle karşılaştılar. Akdeniz Sanayi Sitesinden İnşaat Malzemecileri Sitesine, Hurdacılar Sitesinden Yeşil Antalya’ya kadar bu sitelerimizdeki mülkiyet problemlerini, imar problemlerini biz çözdük, tapularını biz verdik. Onların genişleme, büyüme taleplerine de biz cevap verdik. Bu tapularla birlikte daha büyük işletmelerin Yeşil Antalya Sanayi Sitesinde kurulabilmesi için arsalarınızı elverişli hale getiren gerekli imar düzenlemelerini de yaptık, yapıyoruz. Buradaki, imar haklarını da 5 kata çıkardık. Kendiniz burada iş yerinizi büyütme kapasitesine sahipsiniz. Çalıştık, gayret ettik kazanan Antalya esnafı, Yeşil Antalya Sanayi Sitesi esnafı oldu. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

“2023 bambaşka olacak”

Hayat devam ettikçe taleplerin hiçbir zaman bitmeyeceğinin de altını çizen Başkan Tütüncü, “O taleplerin hepsinde gerek belediye olarak, gerekse merkezi yönetim olarak her zaman sizlerin yanında olacağız. Biz esnaf kazansın, esnaf kazanınca toplum kazansın istiyoruz, Antalya kazansın istiyoruz“ diye konuştu. Kepez’de 2009 yılından bu yana 50 binden fazla tapu verdiklerini de sözlerine ekleyen Başkan Tütüncü, “90 binden fazla gecekonduyu kaldırdık. Kentleşme konusunda da Kepez bambaşka bir yola doğru ilerliyor“ dedi. Başkan Tütüncü, 2023 yılının, Cumhuriyet’in 100. yılının Kepez için bambaşka bir yıl olacağını da sözlerine ekledi. Yeşil Antalya Sanayi Sitesi Başkanı İbrahim Tetikoğlu da, bugüne kadar gelinen noktada sanayi esnafının çektiği zorlukları anlatarak, desteğinden dolayı Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’ye ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Dünyanın en güzel şehrinde tapu sorununun kabul edilemez olduğuna değinen AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik de, “İyi ki Hakan Başkan Kepez’e gelmişte tapu sorunları çözülüyor. Kepez eskiden Antalya’nın dışıydı, şimdi merkezi oldu” dedi. Sanayi esnafının yıllardır özlemle beklediği tapu törenine MHP Kepez İlçe Başkanı Servet Ersoy, AK Parti Kepez İlçe Başkan Vekili Miktat Tutan, Yeşil Antalya Sanayi Sitesi Başkanı İbrahim Tetikoğlu da katıldı.