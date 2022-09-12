Siirt’in ekonomisinde önemli bir yere sahip olan ve ülke ekonomisine yılda 5 milyar liranın üstünde gelir sağlayan ‘yeşil altın’ olarak bilinen fıstığın ilk hasadına başlandı.

Siirt’in ekonomisinde önemli bir yere sahip olan ve ülke ekonomisine yılda 5 milyar liranın üstünde gelir sağlayan ‘yeşil altın’ olarak bilinen fıstığın ilk hasadına başlandı.

Kent merkeze 3 kilometre uzaklıkta bulunan bağlarda yetişen fıstık hasadına başlandı. Sabah erken saatlerinde başlayan fıstık toplama işlemleri akşam saatlerine kadar sürüyor. Çuvallara doldurulan fıstıklar daha sonra işlenmek üzere tesislere bırakılıyor.

Fıstık üreticisi olan Bekir Akbey, Siirt fıstığının il ve ülke ekonomisine büyük katkısı olduğunu dile getirdi. Geçen yıla oranla bu yıl rekoltede azalma olduğunu belirten Akbey, “Fıstık hasadına başlamış bulunmaktayız. Bu sene diğer 3 yıla oranla fıstık rekoltesi çok düşük. Buna rağmen ülke ekonomisi için büyük katkısı var Siirt fıstığının. Piyasada satılan yaş fıstık 90 ile 100 TL arasında değişmektedir. Onun haricinden bu sene fıstığın piyasası tam oturmuş değildir. Kuruyemişçilerde şu anda kavrulmuş taze fıstık yaklaşık 180 ile 200 TL arasında değişmektedir” dedi.

Jandarma fıstık hırsızlığına karşı nöbette

Siirt İl Jandarma Komutanlığı, hasadın başlamasıyla fıstık bahçelerinde önlemlerini artırdığını dile getiren Akbey, “Bir iki münferit olaydan başka bu sene jandarma teşkilatımızın dronlarla yapmış olduğu takipler sonucu hırsızlık yaşanmadı. Jandarma teşkilatına çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.