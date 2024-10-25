Esenler Belediyesi, Türk dünyasının manevi lideri Hoca Ahmet Yesevi tarafından insanlığa miras bırakılan ‘Fakrname’ adlı eseri, minyatür sanatıyla buluşturan “Minyatürlerle Fakrnâme” sergisine ev sahipliği yapacak. Minyatür sanatçısı Jahongir Ashurov, “Eserlerimizle Yesevi ve öğretilerinin bilinir olmasına katkı sağlamak istedik” dedi.

Esenler Belediyesi, Türkler arasında İslamiyet’in ve tasavvufun yaygınlaşmasına öncülük eden Hoca Ahmet Yesevi’nin tasavvuftaki inceliklerini, tarikât adabını, usulünü, erkanını anlattığı ‘Fakrname’yi minyatür sanatıyla buluşturan “Minyatürlerle Fakrnâme” sergisine ev sahipliği yapacak. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslam Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğiyle Jahongir Ashurov’in yürütücülüğünde gerçekleşen projede Aysun Mirzeoğlu, Efnan Yüce ve Meral Üztetik tarafından yapılan 20 eser yer alıyor. Açılışı, 30 Ekim’de Taksim Camii Kültür Sanat Merkezi’nde yapılacak ‘Minyatürlerle Fakrnâme’ sergisi, 6 Kasım’a kadar ziyaret edilebilecek.

"Bir yıldır çalışıyoruz"

Minyatür sanatçısı Jahongir Ashurov, proje fikrinin 2020 yılında ortaya çıktığını söyleyerek “Esenler Belediyesi, Hoca Ahmet Yesevi’ye atfettiği kültür sanat sezonunda bize de böyle bir çalışma teklifini sundu. Fakrnâme ile ilgili konuları minyatür sanatıyla süslememiz istendi. Bir yılı aşkın süredir Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslam Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesindeki nakkaşhanede arkadaşlarımızla birlikte çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Projenin eskizleri ve tasarımları tamamen bana ait” ifadelerini kullandı.

"Derin bir felsefesi var"

Ashurov, böyle bir çalışmanın ilk kez yapıldığını ifade ederek “Fakrname ile ilgili böyle bir çalışmanın yapılıp yapılmadığı bilinmiyor. Bu nedenle bir ilk diyebiliriz. Ahmet Yesevi’nin çok derin bir felsefesi var. Eserlerimizle Yesevi ve öğretilerinin daha bilinir olmasına katkı sağlamak istedik. Bunu minyatür sanatıyla yapıyoruz. İslam sanatlarındaki minyatür, insanın tefekkür dünyasının bir tasviri” diye konuştu.