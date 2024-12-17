Bursa'da Yenişehir Belediyesi iştiraki olan Yenişehir Ekmek Sanayi A.Ş. (YESAŞ), sağlıklı, kaliteli ve ucuz ekmeği Yenişehir halkına sunmak için yatırımlarına devam ediyor.BURSA (İGFA) - Bursa'da Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, göreve gelir gelmez, yaptığı incelemeler sonrasında, YESAŞ’ın hijyenik olmayan koşullarda üretim yaptığını fark ederek büyük bir revizyon çalışması yapılması talimatını vermişti.

Uzun süredir, devam eden tadilat çalışmalarıyla sil baştan yenilenen YESAŞ’ın yeni, sağlıklı ve hijyenik koşullarda üretim yapan fırını basın mensuplarına açıldı.

Konu hakkında açıklama yapan Başkan Ercan Özel, “İlçemize ve halkımıza özveriyle hizmet etmek için, gece gündüz demeden çalışıyor, Yenişehir'in daha güzel, aydınlık ve refah içerisinde olması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” dedi.

‘ADETA KADERİNE TERK EDİLMİŞTİ’

Devraldıkları belediyeyi ve belediye iştiraklerini ayağa kaldırmak için hayati dokunuşlarda bulunduklarını ifade eden Başkan Ercan Özel, en önemsedikleri konunun halk sağlığı olduğunu söyleyerek ilçedeki tüm işletmelerde denetimleri aralıksız sürdürdüklerini belirtti.

YESAŞ’ı nasıl devraldıklarını anlatan Başkan Özel, “Yenişehir'imizin marka değeri olan YESAŞ'ın kalitesini artırmak için YESAŞ Müdürümüz Koray Aydın'ın öncülüğünde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Göreve geldiğimizde YESAŞ'ın adeta kaderine terk edilmiş bir durumda olduğunu gördük… Üretim bölümünde is kaplayan duvarlar kötü bir görüntüye sebep oluyordu. Dökülen tavanlardan sızan sular nedeniyle tonlarca un kullanılamaz haldeydi. Elektrik kablolarının dışarıda olmasının ve duvarlardan sarkmasının çalışanlarımız için tehlikeli bir durum oluşturduğunu tespit ettik. YESAŞ’ı devraldığımızda hiçbir hijyenik koşula uyulmadığını ve sağlık tedbirlerinin uygulanmadığını gözlemledik” diye konuştu.

ÜRETİM KAPASİTESİ ARTIRILDI

YESAŞ'ı baştan sona yenilemek için vakit geçirmeden tadilat planı hazırlayarak uygulamaya geçirdiklerini söyleyen Başkan Ercan Özel, “Ekiplerimizin çalışmaları neticesinde YESAŞ’ı yenileyerek hijyenik hale getirdik. YESAŞ'ta artık daha sağlıklı koşullarda üretim yapıyor ve vatandaşlarımıza kaliteli ürünlerimizi sunabiliyoruz. Ayrıca tüm bunların yanında ürün çeşitliliğini artırarak, üretim kapasitemizi yüzde 30 oranında yükselttik. Ulaşım filomuza da 2 adet araç eklemeyi başardık. Firmamızın içinde olduğu kadar dışında da yenileme çalışmalarını yaparak, binamızın dış cephesini yeniledik” dedi.