Bursa Yenişehir Belediyesi İştiraki YESAŞ Ekmek fabrikasında yeni yatırımlar devam ediyor. Şirket, şubelerinde tadilata giderken araç parkurunu yenilemek için çalışmalarına başladı. Konuyla ilgili açıklama yapan YESAŞ A.Ş Genel Müdürü Koray Aydın, “ Göreve geldiğimizde ilk iş olarak şirketimizin borçlarını çıkartıp önümüzdeki dönemle ilgili planlama yaptık. İlk olarak işçi maaşları düzenli ödenen, borçları ödenen bir kurum haline geldik. Mevcut kapasitemiziyüzde 30’un üzerinde arttırıp, halkımızın istek ve talepleri doğrultusunda her gün ihtiyaç sahibi bin ailemize ekmeği 1 liradan satmaya başladık. Artık önünü gören şirketimiz yatırımlara başladı. Bir şubemizde bina tadilatı makine parkurunun yenilenmesi, elektrik trafolarının yenilenmesi dış cephe tadilatlarına başladık” dedi.

Aydın, “ Şimdi araçlarımızı yenileyerek fazla israfın önüne geçiyoruz. Eski araçlarımız sürekli bakım isteyen hale gelmişti. Bu anlamda ilk etapta 3 adet araba alıyoruz. Şuanda halen 300 gram ekmeği 12 liradan satıyoruz. Planlarımız arasında ürün çeşitliliğini arttırmak var. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Kati surette fuzuli harcama yapmadan bizlere güvenen halkımızın istek ve taleplerini yerine getirmek için çalışıyoruz. Her daim bizlerin yanında olan belediye başkanımıza ekip arkadaşlarımıza ve kıymetli hemşerilerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.