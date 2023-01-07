Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde Yeryüzü Mühendisleri Derneği ile ortak proje olarak başlayan restorasyonlar için sertifikalandırılmış kalifiye eleman eğitimleri devam ediyor. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Vakıf Kültür Varlıklarını Koruma, Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde yapılacak teorik ve pratik eğitimler ve sınavlar ile restorasyon sektörüne kalifiye ve sertifikalı elemanlar kazandırılacak.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde Yeryüzü Mühendisleri Derneği ile ortak proje olarak başlayan restorasyonlar için sertifikalandırılmış kalifiye eleman eğitimleri devam ediyor. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Vakıf Kültür Varlıklarını Koruma, Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde yapılacak teorik ve pratik eğitimler ve sınavlar ile restorasyon sektörüne kalifiye ve sertifikalı elemanlar kazandırılacak.

Avrupa Birliği tarafından desteklenen, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi ve Yeryüzü Mühendisleri Derneği’nin ortak projesi olan, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından kalifiye olan çalışanların sertifikalandırılacağı ve Vakıflar Genel Müdürlüğünün de iştirakçi olduğu projede kültürel miras alanında çalışma yapan çalışanların kalitesinin arttırılması ve çalışma seviyesinin standartlarının belgelemesi amaç olarak ediniliyor. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Vakıf Kültür Varlıklarını Koruma, Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde yapılacak teorik ve pratik eğitimler ve sınavlar ile restorasyon sektörüne kalifiye ve sertifikalı elemanlar kazandırılacak.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Vakıf Kültür Varlıklarını Koruma ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Onur Şimşek, “Kültürel mirasın koruması alanında genel Müdürlüğü de restorasyon çalışmalarına önemli katkılarda bulunuyoruz. Özellikle Divriği Ulu Camii, Süleymaniye, Ayasofya, Sultanahmet gibi önemli restorasyon çalışmalarının koordinasyonunda görev alıyoruz. Kuram mesleki sınav merkezinin şu anda kuruluş aşamasındayız. Bir Avrupa Birliği projesi olarak hazırlanıyor. Üniversitemiz Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ile Yeryüzü Mühendisleri Derneği’nin ortak bir projesi, Vakıflar Genel Müdürlüğü de iştirakçı olarak katılıyor buradaki amacımız kültürel miras alanındaki çalışma seviyelerini standartlarını belgeleme imkanı bulmaları” dedi.

Restorasyon alanında ustalaşmış kişilerin burada yeterliliklerini sağlayarak belgelenebileceğini aktaran Şimşek, “Revizyonlar önerdik uzmanlarla yapıldı. Bu çalışmalar buraya vizyonlar sonrasında yeni standartlara göre sorular hazırlandı teorik ve uygulamalı sınavlar ve bu sınavlar için şeffaf kontrol verilebilir belgelenecek şekilde sınavların yapıldığı alanları hazırladık. Teorik sınavlar için Sınıflar bilgisayarlarımız yazılımlarımız hazırlandı. Kâgir, ahşap, metal koruma ve restorasyonunun yanı sıra el sanatları olarak çini, kalem işi, deri, kağıt gibi farklı el sanatları alanından ustalar da buraya başvurarak yeterliliklerini belgelemeye imkanı bulacaklar. Aynı zamanda teknik ressamlarla ilgili Mimarlık, iç mimarlık gibi teknik restorasyon ve ressamlar içinde yeterlilik imkanları belgeleme imkanları bulunuyor” şeklinde konuştu.

Türk Akreditasyon Kurumu tarafından yetkilendirme süreçlerinin devam ettiğini söyleyen Şimşek, “2023 yılında Kuram mesleki sınav merkezi açılmış olacak. Şu anda projenin sonuna yaklaştık. Tüm hazırlıklar tamamlandı. Şu anda pilot sınavları yaparak merkezimizde aslında test etmiş oluyoruz. Diğer taraftan mesleki yeterlilik kurumunda ve TÜRKAK da ki sertifikasyon yetki ve yetkilendirme süreçleri devam ediyor ve sona yaklaştı. bu süreç tamamlandığında bu koruma ve restorasyon alanındaki çalışanlar, ustalar bireysel olarak ya da şirketler internet sitemizden başvurabilirler. Bunlar kültürel mirastaki çalışmaların seviyesini arttırmakla birlikte Sen ustalara da yeterliliklerini uluslararası standartlarda ve uluslararası geçerliliğe sahip bir şekilde belgeleme imkanı sunacak aynı zamanda işverenler de şirketlerde çalışanlarının kalitesini standartlarını bu belgeleri üzerinden sunma imkanı bulacaklar” dedi.