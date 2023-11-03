Tepebaşı Belediyesi ile Sakin Okul Eğitim Kültür ve Sanat Derneği iş birliğinde hayata geçirilen Yeryüzü Ekoloji Okulu’nda ücretsiz olarak gerçekleştirilen atölye çalışmaları kapsamında Kasım ayı programı başlıyor.

Tepebaşı Belediyesi’nin, Sakin Okul Eğitim Kültür ve Sanat Derneği ile birlikte hayata geçirdiği Yeryüzü Ekoloji Okulu Projesi, kentte yaşayan insanlar ve özellikle çocuklar için deney, gözlem ve eğitim alanları sunmayı sürdürüyor. Tepebaşı Belediyesi hizmet binası yanında hazırlanan alanda faaliyetlerini gerçekleştiren Yeryüzü Ekoloji Okulu; doğayla ilişki kurmayı, doğaya erişimi, bir arada yaşama kültürünü, sürdürebilirliği, yerel ekosistemle oynamayı, toplumsal aktivizmi, mekanı tanımayı ve mekan bilincini ön plana çıkarmayı amaçlıyor.

Yeryüzü Ekoloji Okulu’nda 6 Kasım’da başlayacak atölye çalışmaları arasında; Kumaşa ahşap baskı atölyesi (18 yaş üstü), sağlıklı atıştırmalıklar atölyesi (8-10 yaş), seramik atölyesi (8-10 yaş) gerçekleştirilecek.