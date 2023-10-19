Gazze’de 7 Ekim’den beri devam eden saldırılarda binlerce kişi hayatını kaybetti, 6 binden fazla kişi yaralandı. 2015 yılından beri Gazze’de fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi bulunan Yeryüzü Doktorları Derneği, çok zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren halkın yaralarını sarıyor.

Yeryüzü Doktorları Derneği 2015 yılında açtığı merkez ofis, fizik tedavi merkezi ve mobil ekipleriyle sağlık alanında hizmet verdiği Gazze’de, yapılan saldırılar sonrasında acil yardım için çalışmalarını sürdürüyor. Saldırıların 7. gününde ekipleri ile bölgede bulunan doktorlar Gazze Şifa Hastanesi ve Endonezya Hastanesi’nde acil serviste destek veriyor. Aynı zamanda gıda, bebek bezi ve maması, battaniye gibi acil ihtiyaç malzemelerinden oluşan paketleri dağıtıyor. Hastanede ve bölgede birçok dağıtım gerçekleştiren ekip, ana gıdaya erişimin zorlaştığı anda ekmek dağıtımı da gerçekleştirdi.

Yoğun saldırılar altında sağlık desteği vermeye çalışıyorlar

7 Ekim’de başlayan ve şiddeti giderek artan İsrail saldırılarında Gazze’de enerji, iletişim ve su altyapısı kesildi. Pazar günü yoğun bomba saldırıları sonrasında derneğin Gazze merkezdeki kliniğinin etrafındaki binalar tamamen yıkıldı. Şiddetli patlamaların etkisiyle dernekte de hasarlar meydana geldi. Kendi yaşadıkları evlerde oluşan hasardan dolayı zor anlar yaşayan sağlık personelleri bir yandan da Gazze halkına var gücüyle yardım etmeye çalışıyor.

Helallik istediler

Gazze’deki durum hakkında değerlendirmede bulunan Yeryüzü Doktorları Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Yahyahan Güney, “Her zaman olduğu gibi bu zor günlerde de dernek olarak Gazze’de çalışmaya devam ediyoruz. Saldırıların bir an önce bitmesini ve barış ortamının tesis edilmesini temenni ediyoruz. Dernek olarak kurulduğumuz günden beri Filistin’de özellikle Gazze’de insani yardım çalışmalarımız sürüyor. Bölgede zor şartlar altında hizmet veren ekiplerimiz, son gelişmeler ve alınan tahliye kararından sonra bizden helallik istediler. Böyle bir ortamda görevlerini icra etmeye çalışan tüm ekip arkadaşlarımızın ve yaşam mücadelesi veren Gazzelilerin yanında olmaya devam edeceğiz. Sizlerin de maddi manevi vereceğiniz her destek Gazzeliler için umut olacaktır.” ifadelerini kullandı.