Aydın’ın Söke ilçesindeki Doğanbey ve Pirene Antik Kenti’nde yerli ve yabancı turistlere orman yangınlarının önlenmesi konularında bilgilendirmede bulunuldu.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı tarafından, yaklaşan yaz sezonu öncesinde Söke İlçesinde bulunan Doğanbey Eski Rum Köyünü ve Pirene Antik Kentini ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlere (tercümanları aracılığıyla) geçtiğimiz yıllarda yaşanan yangın felaketlerinin tekrarının yaşanmaması adına farkındalık oluşturması için bilgilendirme faaliyetinde bulunuldu. Yapılan faaliyette orman yangınlarının önlenmesi, ormanlık alanlar ile mesire alanlarında uyulması gereken kurallar hakkında bilgilendirme ile broşür dağıtımı, sokak hayvanlarına yönelik besleme faaliyeti ve kültür tabiat varlıklılarının korunması, doğa sevgisi farkındalığı oluşturma maksatlı vatandaşlarla sohbetler edilerek" bölgede bulunan sit alanlarında denetim ve kontrol faaliyeti icra edildi.