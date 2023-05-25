Şırnak’ta bu yıl 2.’si düzenlenen Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası, Cudi Dağı eteklerindeki kortlarda devam ediyor. Yerli ve yabancı sporcular, turnuvayı değerlendirirken, şehre hayran kaldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde, Türkiye Tenis Federasyonu’nun (TTF) destek ve koordinasyonunda, valilik, belediye ve Şırnak Üniversitesi’nin (ŞÜ) katkılarıyla üniversite yerleşkesindeki 2 kapalı, 4 açık kortta 2. Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası’nda heyecan sürüyor. Kortlarda mücadele eden sporcular, rakiplerini elemek için büyük çaba sarf ediyor.

Turnuvaya Hindistan, İran, Almanya, İtalya, Fransa, İngiltere ve Türkiye’den toplam 66 sporcu katıldı. Turnuvanın dördüncü gününde gerçekleştirilen ikinci tur müsabakalarında sporcular, kıyasıya mücadele etti.

Trabzon’dan turnuvaya katılan Tenis Antrenörü Muhammed Kefeli, 6 yıl önce sporcularıyla çıktıkları yolda, 4 seferdir tenis turnuvalarına katıldıklarını söyledi. Daha yeni başladıkları, hedeflerinin daha ileriye gidebilmek olduğunu belirten Kefeli, "Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nde böyle turnuvaların düzenlenmesi destekleniyor. Daha önce Ağrı ve Iğdır’da yapılan müsabakalarda da mücadele ettik. Şehir olarak düşündüğümüzde düşündüğümüzün çok üstünde ve nezih bir şehir olduğunun farkına vardık. Daha farklı şeyler düşünüyorduk. Bütün önyargılarımız buraya geldikten sonra yıkıldı. İnsanların gelip görmesi gereken bir yer. Bu tür organizasyonların burada yapılması bizi daha da gururlandırdı. Bu organizasyon dünya basınında da yer aldı. Bu bizi daha da gururlandırıyor" dedi.

Trabzon’dan turnuvaya katılan sporcu İbrahim Çıkrıkçı, güzel bir atmosferde iyi bir organizasyon geçirdiğini ve kentte bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Bu ortamda tenis oynamak farklı ülkelerden sporcularla yarışmak güzel bir duygu. Hedefim teniste milli sporcu olmak" diye konuştu.

İngiltere’den gelen 14 yaşındaki Giselle Fiorenrino, "Burada bulunmaktan çok mutluyuz. Burada tekrar böyle bir organizasyon düzenlenirse tekrar katılacağım. Dünyada birinci olmak istiyorum. Ailem ile birlikte mutlu olmak istiyorum" şeklinde konuştu.

Giselle Fiorenrino’nun Annesi Staywin ise, "Burada bulunmaktan gerçekten mutluyuz. Çocuklarım ve eşimle birlikte geldim. Bu fantastik ve güzel bir ortamda bulunduğumuz için emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Buraya ülkemiz adına geldik. Umarım tekrar olur, tekrar geliriz" ifadelerinde bulundu.

İran’dan turnuvaya katılan Hara Şavapur da, çok güzel bir turnuva olduğunu kaydetti. Bu turnuvanın diğer illerde yapılan turnuvalardan daha zor olduğu değerlendirmesinde bulunan Savapur, kendilerinin çok güzel ağırladıklarını ve hedefinin finale çıkmak olduğunu dile getirdi.

Cudi Cup’a Didim’den katılan Mustafa Akbaş, çok güzel bir ortam olduğunu, hedefinin Cudi Cup’ta iyi bir derece yakalamak olduğunu aktardı.