Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş. (KARDEMİR) ve bağlı kuruluşu KARDÖKMAK’ın 2 bin 500 ton pres açılışı ile ilk demiryolu teker setinin sevkiyatı öncesi imza töreni düzenlendi.

Fabrikada yapılan törende konuşan KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Demir, presin 24 saat durmadan çalışabilecek nitelikte işler çıkartması gerektiğini belirtti. Demir, "Bir ülkenin sanayi ekosistemi, özellikle de ağır sanayi oluşturan unsurları yerli kabiliyetler geliştirmediyse, nitelikli ürünlerini hayata geçirmediyse o ülkenin toptan bir milli sanayi hamlesinden bahsetmek çok kolay olmaz. İşte bu yönde atılan adımlardan birisini bugün KARDÖKMAK bünyesinde atıyoruz. 2 bin 500 tonluk presimiz ilk aşamada demir yolu hizmetine sunacağımız teker ve akslarımızı döven bir hizmet olarak ilk adımı atacak ama tabii genel müdürümüze de talimatımız ve 24 saat durmadan çalışabilecek nitelikte işler çıkartmalı. Ülkemize katma değer sağlamak her şeyin başında geliyor. Katma değer sağlamak da yine katma değerli işler yapmak, kaliteli insan, kaliteli teçhizat ve emekle oluyor" dedi.

KARDEMİR’in ve KARDÖKMAK’ın gelecek aylarda, yıllarda çok önemli ve değerli işlere imza atacağına inandığını vurgulayan Demir, "Cevherden başlayarak bizim arkadaşlarımızın söylediği ’cevherden mücevhere’ bir slogan vardı. Biz de cevherden mücevhere kadar giden bir yolu takip etmek istiyoruz. Çünkü mücevher değer demek. Bizim profil demirimiz de, yüksek alaşımlı çeliğimiz de, nitelikli alaşımlarımız da hepsi birer mücevher ve daha da ileride çok daha nitelikli ürünlere doğru olan yolculuğumuzun bir adımı olarak görelim bunu. Çeşitli sektörlere, ulaşıma, enerjiye, havacılığa, savunmaya hizmet verecek bir dizi ürünü, bir dizi hizmeti bu çatı altında inşallah hayata geçireceğiz" diye konuştu.

Açıklamanın ardından Demir, KARDEMİR’in ilk demiryolu teker setinin sevkiyatı öncesi demiryolu tekerini imzaladı. Demir ve beraberindekiler daha sonra 2 bin 500 tonluk presin çalışmasını izledi.