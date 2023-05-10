Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg, Kütahya’nın Emet ilçesinde vatandaşların beğenisine sunuldu.

Yoğun ilgi altında güçlükle ilerleyerek Hükümet Meydanına gelen milli aracı vatandaşlar inceleyip hatıra fotoğrafı çektirdiler.

TOOG’un ilçeye geliş ve Hisarcık ilçesine geçişinde Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, AK Parti Emet İlçe Başkanı Süleyman Ciner, AK Parti Hisarcık İlçe Başkanı Ahmet Çümen yer aldı.

AK Parti Emet İlçe Başkanı Süleyman Ciner yaptığı açıklamada, “ Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’mizin ürettiği, renklerini ülkemizin en güzel renklerinden alan ve daha şimdiden dünyanın en prestijli tasarım ödüllerinden birini almış olan ilk yerli ve milli elektrikli otomobilimiz Togg’u kıymetli hemşerilerimizle buluşturmanın sevincini ve gururunu yaşadık. Bu gururu, bu sevinci ve bu coşkuyu bizlere yaşatan Cumhurbaşkanımıza buradan bir kez daha ilçem ve şahsım adına teşekkür ediyorum” dedi.

Gazi Emet ilçesinde yerli ve milli otomobil Toog’u misafir etmenin onurunu hep birlikte yaşadıklarını söyleyen Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, “ Ayasofya ile, İHA’larla, SİHA’larla, TİHA’larla,Togg’la, Hürjet’le, Kızıl Elma, TCG Anadolu, Gökbey, İmece, Altay’larla ve daha nice eserlerimizle Türkiye’ye değer katmaya devam edecek. 14 Mayıs’ta aziz milletimizle birlikte, bu iradeyle, yeniden tarih yazmaya devam edeceğiz” diye konuştu.