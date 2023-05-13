Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’un makam aracı olarak kullanılmaya başlandı.

Türkiye’nin otomobili TOGG’un T10X modeli üretiminin ardından ilk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a tahsis edildi. Erdoğan’ın ardından valiliklere de gönderilen TOGG Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’un makam aracı kullanılmak üzere Aydın Valiliği’ne teslim edildi. 09 0001 plakası ile Aydın Valiliği’nin envanterine giren gemlik rengi TOGG makam aracı olarak kullanılmaya başlandı. Konuyla ilgili Aydın Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Makam Aracı olarak kullanılmak üzere ’Gemlik’ rengi TOGG Aydın Valiliğimize geldi. Gururumuz, milli otomobilimiz hayırlı uğurlu olsun" ifadelerine yer verildi.