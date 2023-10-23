Türkiye’nin lider motor şirketi TEI, bu yıl ikincisi düzenlenen Antalya Bilim Festivali’nde boy gösterdi.

OEDAŞ, hizmet verdiği beş ilde Muhtarlar Günü’nü kutladı OEDAŞ, hizmet verdiği beş ilde Muhtarlar Günü’nü kutladı

Kepez Belediyesi´nin; bilimi sevdirmek ve Türkiye’nin bilim ve teknoloji alanında yaptığı çalışmaları duyurmak amacıyla düzenlediği fuarda TEI, millî motorlarını sergiledi.

Ülkemizin millî İHA’larına güç veren TEI-PD170 ve millî genel maksat helikopteri GÖKBEY’in motoru TEI-TS1400’ü, TEI çalışanları teknolojiseverlere anlattı. Festival kapsamında ayrıca çok sayıda konferans düzenlendi. TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut F. Akşit, etkinliğin 3’üncü gününde “Millî Havacılık Motorlarımız” konulu bir sunum gerçekleştirdi.