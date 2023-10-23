Türkiye’nin lider motor şirketi TEI, bu yıl ikincisi düzenlenen Antalya Bilim Festivali’nde boy gösterdi.

Kepez Belediyesi´nin; bilimi sevdirmek ve Türkiye’nin bilim ve teknoloji alanında yaptığı çalışmaları duyurmak amacıyla düzenlediği fuarda TEI, millî motorlarını sergiledi.

Ülkemizin millî İHA’larına güç veren TEI-PD170 ve millî genel maksat helikopteri GÖKBEY’in motoru TEI-TS1400’ü, TEI çalışanları teknolojiseverlere anlattı. Festival kapsamında ayrıca çok sayıda konferans düzenlendi. TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut F. Akşit, etkinliğin 3’üncü gününde “Millî Havacılık Motorlarımız” konulu bir sunum gerçekleştirdi.