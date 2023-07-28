İDEF 2023 fuarında FNSS’nin ürettiği yerli ve milli zırhlı araçlar sergilendi. Zırhlı araçlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

16’ıncısı düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (İDEF’23) son gününde de ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. FNSS’ninde yerli ve milli olarak ürettiği araçları da fuarda yerini aldı. Fuarda sergilenen zırhlı araçlar ve ZAHA aracı ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

FNSS Savunma Sistemleri A.Ş Orta Ve Uzak Doğu Programlar Direktörü Ceyhun Suer, “Bu yılki hedef fuarında standımızda hem taktik tekerlekli zırhlı araçlarımızı hem de paletli zırhlı araçlarımızı sergiliyoruz. 7 farklı ürünümüz mevcut. Bu ürünlerimizden 5 tanesi Savunma Sanayii Başkanlığı’mız ile imzalamış olduğumuz projeler çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyacını karşılamak üzere geliştirdiğimiz ve ürettiğimiz ürünlerimiz burada 4X4 silah taşıyıcı aracımız.6X6 özel operasyonlar aracımız, 8 X 8 özel maksatlı taktik tekerlekli zırhlı muharebe aracımız, zırhlı amfibi hücum aracının ZAHA mevcut bunlar savunma sanayi başkanlığımız ile yapmış olduğumuz sözleşmeler çerçevesinde belirttiğim gibi. TSK ihtiyaçları için geliştirdiğimiz, ürettiğimiz ve teslimatlarını yaptığımız ve veya yapacağımız araçlar. Bunların hepsi. Yerli ve milli ürünler, Türk mühendislerinin teknisyenlerinin emekleriyle geliştirilmiş ve üretilmiş ürünler ve hepsi üstün özelliklere sahip ürünler” diye konuştu.

Konuşmasının devamında Suer, “İlk defa sergilenen ürünümüz. Sol tarafımızda gördüğümüz özel maksatlı taktik tekerlekli zırhlı aracımız 8X8 konfigürasyonu. Bunun aynı zamanda 6 X6 konfigürasyonu da mevcut. Hali hazırda bu araçların üretimleri devam ediyor. Önümüzdeki yıldan itibaren de Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girecek. Yine bizim kendi öz kaynaklarımızla geliştirdiğimiz ve üzerinde çalışmalarını sürdürdüğümüz hibrit güç paketiyle donatılmış KAPLAN silah taşıyıcı aracımız mevcut. Aynı zamanda ilk tanıtımını 2019’da yaptığımız ağır sınıf insansız kara aracımızın da son versiyonunu burada sergiliyoruz. Sergilediğimiz olan araçlardan 4X4 gerek zırhlı aracımız pars 4X4 aracımız pars 46, çarpı 6 özel operasyonlar aracımız ve zırhlı amfibi hücum aracımız şu anda TSK envanterine girdi. Zırhlı amfibi hücum aracının ZAHA Türk Deniz Kuvvetleri deniz piyadeleri tarafından kullanılacak TCG Anadolu gemisinde taşınacak ve operasyonları gerçekleştirecek. Aracımız bu aracımızda şu anda envantere girmiş durumda. Araçlarımızın yanı sıra aynı zamanda araçlarımızın üzerine entegre etmiş olduğumuz silah sistemlerinin tasarım ve üretimini de gerçekleştiriyoruz. Hem insanlı hem insansız silah sistemlerimiz mevcut. Bu silah sistemlerimizi 12. 7’den 35 kilometreye kadar farklı silahları entegre edebiliyoruz. Yine fuarda sergilemiş olduğumuz araçlarımız üzerindeki uzaktan komutalı silah sistemlerinde biz tasarladık. Ürettik ve teslimatlarını gerçekleştiriyoruz. Yine fuarda sergilediğimiz diğer bir aracımız” dedi.

Endonezya ihracatı yapılan tank hakkında da bilgi veren Suer, “Tank sınıfında hafif tank veya bazı kullanıcılarımız için orta tank olarak sınıflandırırız. 30- 32 ton ağırlığında üzerinde 105 mm silah sistemi olan hafif tank aracımız. Bu aracımız 2015 yılında Türkiye ile Endonezya arasında imzalanmış olan devletler arası bir savunma sanayi işbirliği anlaşması çerçevesinde ortak olarak geliştirilmiş üretilmiş, daha sonra seri üretime geçmiş olan bir aracımız. Tank sınıfında Türkiye’de geliştirmiş, üretilmiş ve ihracatı yapılmış olan ilk araç kaplan hafif tank aracımız bu aracımız Endonezya Silahlı Kuvvetleri için seri olarak üretildi. Şu anda ilk parti araçların nihai kabulleri Eendonezya’da gerçekleştiriliyor ve çok kısa süre içerisinde Endonezya silahlı kuvvetlerine teslimatı gerçekleştirilecek. Aynı zamanda bu araçlarımız için teknoloji transferi de gerçekleştirdik ve Endonezya’daki bir iş ortağımızın tesislerinde ikinci parti araçlarımızın üretimleri hali hazırda devam ediyor” ifadelerini kullandı.