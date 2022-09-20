Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen yerli ve milli çeşit olan “Ayşehanım” yer fıstığında hasat dönemi başladı. Hasat etkinliğine katılan Vali Erdinç Yılmaz, ceketini çıkararak traktörle fıstık hasadı yaptı.

Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen yerli ve milli çeşit olan “Ayşehanım” yer fıstığında hasat dönemi başladı. Hasat etkinliğine katılan Vali Erdinç Yılmaz, ceketini çıkararak traktörle fıstık hasadı yaptı.

Osmaniye kent genelinde yer fıstığı hasadı devam ederken Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen yerli ve milli çeşit olan “Ayşehanım” yer fıstığında da demostrasyon hasat dönemi başladı. Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce Değirmenocağı köyünde düzenlenen hasat etkinliğine katılan Vali Erdinç Yılmaz, ceketini çıkarıp traktörle fıstık hasadı yaptı. Yaklaşık 127 bin dekar alandan 48 bin ton fıstık üretimi gerçekleşeceğini ifade eden Yılmaz, bu yıl yer fıstığının kilosunun da 25 liranın üzerinde seyrettiğini söyledi.

Yerli ve milli yer fıstığı hasadının gururunu yaşadıklarını ifade eden Vali Erdinç Yılmaz, “Osmaniye’nin yer fıstığının hasadını yapıyoruz. Kendi yerli fıstığımızı ürettik. Fıstığımızın ismi de Ayşehanım. Ayşehanım yer fıstığının lezzeti de çok iyi. Zaten Osmaniye yer fıstığının başkenti. Üretimde ikinciyiz ama işleme merkezi ve ihracatında yüzde 90’ına sahibiz. Osmaniye’de üretilen yer fıstığının lezzeti ve kalitesi Türkiye’de en iyisi. Bunun nedeni de iklim ve toprak yapısından. Yaklaşık 127 bin dekar alanda 48 bin ton fıstık üretimi gerçekleşecek. Fiyatı da bu yıl 25 liranın üzerinde seyrediyor. İnşallah yer fıstığı üretimimiz ülke ekonomisine ve Osmaniye ekonomisine katkısı için gayretlerimiz sürecek. İnşallah bu milli ve yerli üretimlerimiz artarak devam etsin istiyoruz” diye konuştu.