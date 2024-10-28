Eskişehir’in tarihi semti Odunpazarı, hafta sonları ve tatil günlerinde yerli turistlerin akınına uğruyor.

Tarihi atmosferi, kültürel dokusu ve özgün mimarisiyle dikkat çeken Odunpazarı evleri ve sokakları, Odunpazarı Belediyesi tarafından düzenlenen ulusal ve uluslararası festivallerle daha da hareketleniyor. Odunpazarı Belediyesi’nin son yıllarda kültürel etkinliklere ağırlık vermesi, yerli turistlerin ilgisini çeken önemli bir faktör olarak öne çıkıyor. Bölgedeki festivaller, sanat etkinlikleri ve açılan müzeler hem kültürel hem de ekonomik açıdan bölgeyi canlandırıyor.

Müzeler ilgi odağı

Odunpazarı tarihi bölgesindeki galeri ve müzeler, özellikle ailelerin ve genç ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Odunpazarı Belediyesi’ne ait Ahşap Eserler Galerisi (Müzesi), Yeşil Efendi Konağı Atatürk ile Bir Gün Galerisi (Müzesi), Tayfun Talipoğlu Daktilo Galerisi (Müzesi), Şehrin Ateşi Seramik Galerisi, Cam Sanatları Galerisi (Müzesi), Osman Yaşar Tanaçan Fotoğraf Galerisi (Müzesi), Sıcak Cam Atölyesi, Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu Kırım Tatar Galerisi (Müzesi), Ataol Behramoğlu Kitaplığı ve Edebiyat Galerisi (Müzesi), Doğan Avcıoğlu Kütüphanesi’nin yanı sıra Odunpazarı Modern Müze (OMM) ile bölgede bulunan diğer müze ve sanat merkezleri, Odunpazarı’nın kültürel yapısını yansıtırken ziyaretçilerine sanatsal ve kültürle dolu bir deneyim sunuyor. Özellikle hafta sonu tatillerinde Odunpazarı’na olan talep, konaklama ve yeme-içme sektörünü de hareketlendiriyor.

Yerli turistlerin giderek artan ilgisi, Odunpazarı’nı Türkiye’nin kültürel başkentlerinden biri haline getirme yolunda önemli bir adım olarak görülüyor.