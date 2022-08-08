Antalya’da Muratpaşa Belediyesinin yenilik, buluş ve girişim destekleme merkezi ASSİM’in sunduğu imkanlarla şirketlerini Türkiye çapında bir marka haline gelen DigyGlobal, şimdi kendini küresel pazara hazırlıyor.

Antalya’da Muratpaşa Belediyesinin yenilik, buluş ve girişim destekleme merkezi ASSİM’in sunduğu imkanlarla şirketlerini Türkiye çapında bir marka haline gelen DigyGlobal, şimdi kendini küresel pazara hazırlıyor.

Bilgisayar mühendisi Mert Kaya, pek çok genç gibi kendisine yurtdışında bir kariyer hedeflerken lise ve üniversiten arkadaşlarıyla “yazılımcı ruhu” diye anlattığı bir anlayış içinde bir araya gelip kendi şirketlerini Türkiye’de kurduklarını söyledi. 2017’de kurdukları DigyGlobal’le ana hedeflerinin bulut tabanlı yazılımlar yapıp dünyaya satmak olduğunu belirten Kaya, “Gelecek 5 yıl içerisinde yaklaşık 50 kişilik bir ekibe ulaşıp Amerika ve Avrupa pazarında da aktif bir rol almak istiyoruz. Bu yolumuzda da ilerliyoruz” dedi.

Şirketlerini Antalya’da bir apartman dairesinde kurulduğunu anlatan Kaya, ASSİM’le tanışmalarını şöyle anlattı:

“Teknoloji firmaları genelde kendisini ekosistemin dışında bulmak istemez. Amerika’da Silikon Vadisi, İstanbul’da İTÜ ARI Teknokent gibi popüler yerler var. Biz de Antalya’da bu sıra bir apartman dairesinde çalışıyorduk. Böyle taşınma ihtiyacımız oldu. ASSİM’i bulduk. Ofis ortamlarını ve desteklerini beğendiğimiz için 3 yıldır buradayız.”

Hem kendi yolculuklarının hem de ASSİM’in geleceğinin birlikte öğrenme üzerine geliştiğini anlatan Kaya, “Bugünlerde ASSİM’in bir teknoloji geliştirme merkezi haline getirmek üzerine konuşuyoruz. Olursa herkes çok daha mutlu olacaktır” dedi.

Şirketlerinin turizm sektöründen kamu kurum ve kuruluşlarına farklı sektörlere yönelik ürünler sunduklarını belirten Kaya, bu yıl için Türkiye’de bir ilk olacak DigySmart üzerine çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını söyledi. DigySmart’ın oda otomasyon ve akıllı bina çözümü olduğunu belirten Kaya, ürünün demosunun hazır olduğunu aktardı. DigySmart’ı ilk başta havalimanları, büyük toplantı salonları, otel veya belediye binası gibi alanlar için tasarladıklarını anlatan Kaya, öncelikle pazarlarını ise Dubai, Tayland gibi ülkeler olduğunu aktardı.