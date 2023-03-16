Yerli otomobil Togg, bugün itibariyle ön siparişe açıldı. Togg satın almak isteyenler 27 Mart’a kadar başvurularını Trumore uygulamasından veya Togg websitesi üzerinden gerçekleştirecek.

Türkiye’nin yerli otomobil hayali gerçekleşti. Togg T10X ön siparişe bugün açıldı. 27 Mart tarihine kadar arasında App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden kullanıma sunulan Trumore uygulamasını indiren veya Togg websitesi üzerinden Tru.ID oluşturan her bir tekil kullanıcı, nakit ya da kredi kartı aracılığıyla cüzdanlarına aktardıkları 60 bin TL ön ödemeyi yaparak, çekiliş sürecine katılmaya hak kazanacak. 28 Mart’ta noter huzurunda yapılacak dijital çekilişle ön sipariş sahipleri belirlenecek.

Togg’un C Segment SUV modeli olan T10X’in fiyatları V1RWD Standart Menzil araç 935 bin TL, V2RWD Standard Menzil 1 milyon 55 bin TL,V3RWD uzun menzil araç 1 milyon 215 bin TL olarak belirlendi.

2023 yılı içinde T10X sahibi olmak için çekilişe katılmak isteyenler, Togg.com.tr veya App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden kullanıma sunulan Trumore uygulamasından “Akıllı Cihaz Konfigüratörü”ne girip, cihazın donanım özelliklerini, teknik verilerini ve model fiyatlarını inceleyebilecek, istedikleri T10X versiyonunu seçip istedikleri gibi yapılandırabilecek.

Kullanıcılar, seçtikleri versiyonun tasarımını, ‘Türkiye’nin Renkleri’yle 360 derece döndürerek inceleyip, dış renk seçeneğine karar verebilecek. Dilerlerse akıllı cihazın bulunduğu ortamı değiştirerek beğendikleri dış rengin T10X üzerinde güneşli bir havada nasıl göründüğünü de görebilecek.

Dış rengi belirleyen kullanıcılar, bir sonraki adımda T10X’in jant seçenekleri arasından seçim yapıp, iç tasarımı keşfetmeye geçecek.

Kullanıcılar, T10X’in geniş hacimli iç tasarımını yakınlaştırarak veya daha geniş bir açıdan görebilecek. Sonrasında da diledikleri opsiyonel donanımları ekleyip, lansmana özel avantajlı donanım paketlerinin detaylarını görüntüleyebilecek.

Konfigürasyonu tamamlayanlar özet sayfasında detayları inceleyip son kontrollerini yapacak.

Ön sipariş sözleşmesini inceleyip onaylayanlar ise ödeme aşamasına geçecek.

Eğer kullanıcının daha önceden kurulu bir Trumore e-Cüzdanı varsa ve 60 bin TL bakiye yüklemişse ön ödemeyi tamamlayarak çekilişe katılma hakkı kazanacak ya da Trumore üzerinden

Trumore e-Cüzdanını oluşturup 60 bin TL bakiyesini yükledikten sonra ön ödemeyi tamamlayarak, çekilişe katılma hakkı elde edecek.

Ön sipariş dönemi kapandıktan sonra, dijital çekiliş 28 Mart tarihinde noter huzurunda çekilecek. Çekilişe katılacak kullanıcıların sıralı listesi çekiliş öncesinde Togg tarafından yayınlanacak. Çekiliş sonlandığında kazanan kullanıcılar akıllı cihazlarının teslimat tarihi geldiğinde, ön ödeme tutarı düşülmüş bir şekilde kalan ödemelerini yapacak.

Ön sipariş dönemi sonunda noter huzurunda yapılacak çekilişle, sipariş hakkı kazananlar teslimat önceliğiyle birlikte belirlenecek. Teslimat tarihi belirlenirken seçilen versiyonun yaklaşık teslimat dönemi ile kullanıcının çekiliş sıralamasındaki yeri dikkate alınacak.

Çekilişte sipariş hakkı kazanamayan kullanıcıların ön ödeme bedelleri ise kullanıcıların Trumore e-Cüzdanlarına ardından bankalarına bağlı olarak en geç 14 gün içinde otomatik olarak hesaplarına geri yatırılacak.