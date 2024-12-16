Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde Çobanlar İlk ve Ortaokulu’nda Yerli Malı Haftası etkinliklerinde, Türkiye’nin yerli otomobili TOGG tanıtılarak yerli üretimin önemi vurgulandı. Öğrenciler, TOGG aracının yanında “Yerli malı, yurdun malı, herkes onu kullanmalı” sloganıyla yerli teknolojiye destek verdi.

Etkinlik kapsamında sadece yöresel ürünler değil, yerli ve milli teknolojik araç ve gereçler de ön plana çıkarıldı. Öğrencilere yerli üretim bilinci aşılanırken, TOGG gibi yenilikçi projelerin ülke için taşıdığı önem anlatıldı. Okul yöneticileri ve öğretmenler, milli üretimin geleceğe yatırım olduğunu belirterek, yerli ürünlerin desteklenmesi konusunda öğrencilere bilgi aktardı.

Etkinlikte öğrenciler ve öğretmenler, Gazipaşa’da yetiştirilen yöresel ürünler, ev yapımı yiyecekler ve geleneksel kıyafetler ile yerli üretimin önemine vurgu yaptı. Ancak bu yılın dikkat çeken en önemli detayı, Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG oldu. Etkinliğe davet edilen Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri etkinlikte, emniyet bünyesinde bulunan TOGG marka aracı tanıttı. Ayrıca okul velilerinden Mehmet Uncuoğlu da kendi TOGG marka aracını etkinlik alanına getirerek öğrencilere yerli otomobil TOGG hakkında bilgiler verdi.

Etkinliğin en coşkulu anlarından biri, öğrencilerin TOGG marka araçların yanında hep bir ağızdan “Yerli malı, yurdun malı, herkes onu kullanmalı” diyerek yerli üretimin önemini vurgulaması oldu. TOGG’un modern tasarımı ve teknolojisiyle tanışan öğrenciler, Türkiye’nin gururu olan bu yerli üretim aracı büyük bir ilgiyle inceledi.