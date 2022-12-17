Sakarya Büyükşehir SGM’de Yerli Malı haftası coşkulu bir şekilde kutlandı. Özel gereksinimli bireyler ve aileleri yapmış oldukları yiyecekleri sınıf arkadaşları ve SGM binasında dağıtarak paylaşmanın önemine vurgu yaptılar.

Sakarya Büyükşehir SGM’de Yerli Malı haftası coşkulu bir şekilde kutlandı. Özel gereksinimli bireyler ve aileleri yapmış oldukları yiyecekleri sınıf arkadaşları ve SGM binasında dağıtarak paylaşmanın önemine vurgu yaptılar.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Sosyal Gelişim Merkezleri’nde (SGM) eğitimler, öğretici oyunlar ve her yaştan kişiye hitap eden faaliyetler ile devam ediyor. Bu çerçevede Engelli Hizmetleri bünyesinde eğitim alan özel gereksinimli bireyler, her yıl 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan ‘Yerli Malı’ haftası için birbirinden güzel lezzetleri aileleriyle birlikte yaparak sınıf arkadaşlarına getirdiler. Ayrıca özel gereksinimli bireyler, SGM binasında paketlemiş oldukları mısırları da merkez görevlilerine ikram etti.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Özel gereksinimli bireylerimizin kurumumuzda yaptığı birçok faaliyet var. Onların bu kadar özenle çalışmasına bir nebze de olsa katkı sağlıyor olmak bizlerin en büyük mutluluğu. Yerli Malı haftası da bunun en büyük örneklerinden bir tanesi. Öğrencilerimiz, aileleri ile birlikte paylaşmanın verdiği mutluluğu tüm SGM binasına yansıttılar. Tekrardan tüm öğrencilerimizi kutluyoruz” denildi.