Muş’ta Yerli Malı Haftası yöresel lezzet ve ürünlerin tanıtıldığı renkli bir programla kutlandı.

Her yıl 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası’nda Muş Şehit Türker Güçlütürk İlkokulu ana sınıfı öğrencileri anlamlı bir etkinliğe imza attı. Ana sınıfı öğretmenleri ve velilerin desteğiyle hazırlanan etkinlikte, Muş’a özgü yöresel yemeklerin yanında ülkemize ait kültürel ögeler ve yerli üretim Türk mallarının resimleri sergilendi. Etkinlik alanında yerel mutfak kültürünün değerleri tanıtılırken, Türk malı ürünlerin önemi vurgulanarak, tutumlu olmanın gerekliliği öğrencilere aktarıldı.

Ana sınıfı öğretmeni Eda Ankay Yılmaz, “Son yıllarda yeme içme partisi olarak algılanan Yerli Malı Haftası’nın asıl amacı tutumlu olmak, yerli üretimi

desteklemek ve milli değerlerimizi sahiplenmek. Sergi, öğrenciler kadar veliler ve okul personeli tarafından da ilgiyle karşılandı” dedi.