Yavuz Sultan Selim Ortaokulu tarafından düzenlenen hayır çarşısının açılışını Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk gerçekleştirildi.

Yavuz Sultan Selim Ortaokulu tarafından düzenlenen hayır çarşısının açılışını Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk gerçekleştirildi.

Yavuz Sultan Selim Ortaokulu’nda Yerli Malı Haftası sebebiyle düzenlenen hayır çarşısının açılışı Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, İlçe Özel İdare Müdürü Nazmi Kuru ve öğrenciler tarafından yapıldı. Okul öğretmenlerinin ve öğrenci velilerinin hummalı bir çalışma içerisinde organize oldukları ve oldukça yoğun bir temponun yaşandığı hayır çarşısında herkes gönüllerince alışveriş yaptı. Aradığınız ne varsa ev usulü yapılmış pastadan böreğe, poğaçadan kurabiyeye, tatlısından tuzlusuna yemek ve salata çeşitlerinin yanı sıra sebze ve meyve bulmanız da mümkün olan hayır çarşısında, her şey veliler tarafından hazırlandı.

Kaymakam Öztürk, hayır çarşısını gezerek hem öğrenciler hem de veliler ile bir araya gelerek sohbet etti. Göstermiş oldukları birlik ve beraberlik örneği için katılan herkese teşekkür etti.