Bolu Demirciler Gelincik Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, yerli malı haftasını coşkuyla kutladı.

Bolu Demirciler Gelincik Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, yerli malı haftasını coşkuyla kutladı.

Bolu’nun Demirciler Köyü’nde köyün 49 gelini tarafından kurulan Demirciler Gelincik Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, yerli malı haftasını kutladı. Demirciler köyünde bulunan kooperatif binasının çevresinde kutlanan yerli malı haftasında kooperatif üyeleri, misafirleriyle Demirciler köyünde kutladı. Yerli Malı Haftası etkinlikleri çerçevesinde kadınlar kendi elleriyle yaptığı kızılcık tarhanası, erişte, çeşitli marmelat, gözleme ve reçelleri sergileyerek satışa sundu. Etkinliğe katılan aileler çocuklarıyla birlikte eğlenceli vakit geçirdi.

Gelincik Hanımeli Kadın Kooperatif Başkanı Emine Özdoğan, “12-18 Aralık yerli malı haftası olarak kutlanıyor. Biz de yerli üretici olarak bu haftaya bir farkındalık oluşturmak istedik. Bütün kooperatif ortaklarımızla kendi ürettiğimiz ürünlerimizle taş fırında yaptığımız katmerlerimizle şu anda hem misafirlerimizi ağırlıyoruz. Hem de bu konunun önemine dikkat etmeye çalışıyoruz” diye konuştu.