Balıkesir’in Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, 17 Eylül İlkokulu’nu ziyaret ederek Yerli Malı Haftası coşkusuna ortak oldu.

12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan Yerli Malı Haftası etkinlikleri kapsamında Aslan, okul müdürü Sercan Nayır tarafından karşılandı.

Ziyaret sırasında, sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet eden Aslan, yerli üretim ve tüketimin önemine değindi. Minik öğrencilerin hazırladığı etkinlikleri dikkatle takip eden İlçe Milli Eğitim Müdürü, yerli malı bilincinin küçük yaşlardan itibaren kazandırılmasının önemini vurguladı.

Ziyaretin sonunda, öğrencilerin coşkusuna tanıklık eden Aslan, öğretmenlere ve okul yönetimine emekleri için teşekkürlerini iletti.