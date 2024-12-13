DÜZCE(İHA) – Düzce’de Yerli Malı Haftasında pazarcı esnafı ürünlerinde indirime gitti, yerli malı etkinlikleri sokağa taştı.

Her yıl 12-18 Aralık Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası bu yıl Düzce’de farklı bir konseptte kutlanıyor. Genelde okullarda hafta etkinlikleri kutlanırken Düzce’de bu yıl kutlamalar sokağa indi. Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Ünal ve ilgililer Aziziye Mahallesinde kurulan semt pazarına gelerek esnaf ile bir araya geldi.

“Yerli malı; ekonominin kalbi, milletin gücü, üretimin bereketi ve yarınlarımızın güvencesidir” diyen Vali Selçuk Aslan, burada yaptığı açıklamada “Her yıl 12 -18 Aralık tarihleri arasında öğrencilik yıllarımızdan bu yana Yerli Malı Haftasını kutlarız. Bu yıl Düzce Valiliği, Düzce Belediye Başkanlığı, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ve Düzce Esnaf Odaları Birliği koordinasyonunda Yerli Malı Haftasını biraz daha okullarımızdan sokaklara doğru taşıyalım istedik. Bugünde Pazar yerine geldik. Bizim çağrımıza onlarında yürekten destek oldukları, pankartlar hazırladıkları ve bu haftaya özgü anlamlı indirimler uyguladıklarını gördük. Yerli malı yurdun malı herkes onu kullanmalı.”

Pazar yerini gezen Vali Aslan’a vatandaşları dinledi, bir esnaf ahşaptan yapılmış kaşık hediye etti.