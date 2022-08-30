Bartın’da Amasra-B sahasında kömür üretimi için hazırlıkları tamamlanan özel şirkete ait galerilerde tam mekanize sistem kullanılacak. Üretimleri 215 milyon Euro’ya mal olan ve 12 bin ton ağırlığındaki mekanizasyon ekipmanlarını taşıyan gemi Bartın Limanına demirledi. 650 tırla Amasra’ya nakledilecek ekipmanların yeraltındaki galerilere kurulumunun ardından ilk etapta yıllık 5 milyon ton kömür üretecek şirket 2 bin 500 kişiye de istihdam sağlayacak.

Bartın’da Amasra-B sahasında kömür üretimi için hazırlıkları tamamlanan özel şirkete ait galerilerde tam mekanize sistem kullanılacak. Üretimleri 215 milyon Euro’ya mal olan ve 12 bin ton ağırlığındaki mekanizasyon ekipmanlarını taşıyan gemi Bartın Limanına demirledi. 650 tırla Amasra’ya nakledilecek ekipmanların yeraltındaki galerilere kurulumunun ardından ilk etapta yıllık 5 milyon ton kömür üretecek şirket 2 bin 500 kişiye de istihdam sağlayacak.

Türkiye Taş Kömürleri Genel Müdürlüğü tarafından Amasra-B sahasının özel bir şirkete kiralanmasının ardından bölgede 600 milyon Dolar tutarında yatırım yapan şirket yerli kömür üretiminde tam mekanize sistem kullanacak.

Üretimleri 215 milyon Euro’ya mal olan ve 12 bin ton ağırlığındaki mekanizasyon ekipmanlarını taşıyan geminin Bartın Limanına demirlemesinin ardından nakliye işlemlerine başlandı.

Yerli kömür üretimi başlangıcı öncesinde son aşamaya gelen şirket mekanizasyon ekipmanlarının kurulumunun tamamlanmasının ardından ilk etapta yıllık 5 milyon ton kömür üretimi gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Yerli kömür üretiminde kullanılacak mekanizasyon sistemlerinin tırlara yüklendiği Bartın Limanında incelemelerde bulunan AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç yaptığı açıklamada, “Zonguldak ve Bartın’ımız Türkiye taşkömürü rezervini karşılayan iki ilimiz. Türkiye’nin kesin tespit edilen toplam 1,5 milyar ton kömür rezervi var. Bunun 1 milyar tonu Zonguldak sınırlarında, 500 milyon tonu da Bartın-Amasra çevresinde. Biliyorsunuz Amasra-A sahasında Türkiye Taşkömürü Kurumumuz üretimine devam ediyor. B sahasında da rödevans yoluyla özel şirkete kiralama söz konusu oldu. Özel şirketin hazırlık çalışması da uzun zamandır devam ediyor. 8 metre çapında ve 800 metre derinliğinde 3 tane kuyu açılmıştı ve bunların galerileri de sürülmüştü. Kömür çıkarmaya hazır hale yavaş yavaş gelinmişti. Şimdi bu ekipmanlarla beraber, bunların kurulumundan sonra kömür üretilmeye başlandığında Türkiye’nin yerli kömürü ülkemiz ekonomisine de kazandırılmış olacak” dedi.

Projenin Batı Karadeniz için çok önemli olduğuna da değinen AK Parti Grup Başkanvekili Tunç, “Bu noktada biz yerli kömürümüzü her zaman destekliyoruz. Bu anlamda özel sektörün çalışmalarına destek verdiğimiz gibi Türkiye Taşkömürü Kurumunun da kapasitesini artırması yönünde hükümetimizin ve Cumhurbaşkanımızın hassasiyeti devam ediyor. Çünkü Uzun Mehmet’ten bu yana Zonguldak’ımız ve Bartın’ımız madencilikte çok büyük emek sarf etti bu yörenin insanları. Türkiye’nin enerjisine katkı sağladı. Şimdi Türkiye’nin enerjisine doğalgazla da katkı sağlayacağız. Bu ekipmanlar bir an önce yerin altına kurulsun, kurulurken de çok sayıda insan çalışacak. Ve ardında da o ayaklarda, panolarda üretim başladığında işçilerin alımı noktasında bizler sevinmiş olacağız. Ben tekrar hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Batı Karadeniz için önemli bir proje, maliyetli bir proje. Elbette çalışanlara baktığımız zaman içlerinde yabancılar da var ama çoğunluk burada yerli kömürde yerli istihdam sağlanmış olacak” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük taşkömürü yatırımına imza attıklarının altını çizen Hattat Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İlyas Börekçi ise, “Taşkömürü yatırımımız Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük taşkömürü yatırımı. Uzun süredir Amasra’da faaliyet gösteriyoruz. Bu gelen ekipmanlarla birlikte aslında yatırımımızın üretime başlaması açısından son aşamasındayız. İlk aşamada 5 milyon ton kömür üretimi gerçekleştireceğiz. Daha sonra alacağımız yeni ekipmanlarla üretimi 10 milyon tona kadar çıkartacağız. Bugüne kadar alt yapı olarak hemen hemen her şeyi tamamladık. Sadece kömürü çıkartmak için mekanize ekipmanlara ihtiyaç vardı onlarda bu gemiyle gelmiş oldu. Tam kapasiteye ulaştığımızda 2 bin 500 kişiye istihdam sağlayacağız burada.” Dedi.