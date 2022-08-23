Yerli ve Milli imkânlar ile geliştirilen Hibrit ayçiçeği tohumları, Tekirdağ’da yeşeriyor.

Yerli ve Milli imkânlar ile geliştirilen Hibrit ayçiçeği tohumları, Tekirdağ’da yeşeriyor.

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından yerli ve milli imkânlar ile geliştirilen SUN 2259 CL çeşit numaralı ayçiçeği tohumları Tekirdağ’da yetiştirilmeye devam ediyor. Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Yerli Hibrit Çeşit Kullanımını Yaygınlaştırma Projesi ile çiftçilere yüzde 75 hibe ile verilen tohumların ekildiği Malkara ilçesinde incelemelerde bulundu. İlçeye bağlı Sarıpolat Mahallesinde yer alan tarlalarda yapılan incelemelerde, Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal tarafından çiftçilere tarımsal konularda bilgiler verildi. Öcal ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri yetişen ayçiçeklerini inceledi.

Yüksek verimli ve dayanaklı

Yerli Hibrit Çeşit Kullanımını Yaygınlaştırma Projesi çerçevesinde çiftçilere yüzde 75 hibe ile verilen SUN 2259 cinsi tohumlar, sahip olduğu yüksek verimi ve yağ oranı sayesinde üreticilere yüksek kazanç sağlıyor. Ayrıca kuraklığa karşı toleranslı, orta erkenci ve sağlam sap yapısına sahip olması sebebiyle Türk çiftçisine umut vadeden tohumlar, tablasının eğik olması güneş yanıklığı ve kuş zararına avantajlı olarak öne çıkıyor. Toprak ayırmadığı ve kısa sürede ekildiği yere uyum sağladığı için birçok yerde yetiştirilebildiği bildirildi.