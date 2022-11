Türkiye’nin son yıllarda, savunma sanayisinde yerli ve millilik oranı yüzde 80’leri aşarken, Bursa’daki önemli firmalar da bu üretime büyük destek sağlıyor.

Bursa Organize Sanayi Bölgesi’nde üretim yapan İğrek Makine Döküm ve Takım Tezgahları firması, fabrika içerisini sergi alanına dönüştürerek üretim gücümüzü dünyaya gösterdi. Ülkemizin motoru, yazılımı dahil yerli ve milli olarak tasarım ve üretimini yaptığı uçak ve helikopterlerine en kritik parçalarının üretiminde kullanılan makine ve tezgahlar da Türk mühendisleri tarafından geliştirilip Bursa’daki makine firmalarında yapılıyor.

İğrek Makine ve Döküm’ün yöneticileri, misafirlerine 11 çeşit takım tezgahlarını tanıtarak, Türk ürünlerinin dünyadaki rekabetçi tarafları hakkında bilgiler verdi. Türkiye’nin yerli helikopterlerinin ve uçaklarının en önemli ve hassas parçalarının, yine yerli üretim CNC tezgahları ve makinalarda üretildiğini belirtilen tanıtımda, artık savunma sanayiindeki imalatlarımızın yerli ve milli makinelerle üretiliyor olmasının önemi anlatıldı. Fabrikanın İğrek Makine Yönetim Kurulu Başkanı Orhan İğrek, "11 çeşit takım tezgâhları denilen freze ve tornaların üretimi var. Konuyla ilgili meslektaşlarımıza sunabilmemiz için bir organizasyon yaptık. Bu tecrübe ve şu anki teknoloji altyapısı sebebiyle Türkiye’miz yakın ve uzak coğrafyanın üretim üssüdür. Bu kapasitelerimiz ile ürün çeşitliliğini artmaya devam ediyoruz. Bursa’da dünyada liderliğe oynayan 5 kafalı, özel yazılımlı CNC tezgahları, özel makineleri yapmış olmaktan gurur duyuyoruz. Son geliştirdiğimiz makine 10 metre yekpare parçayı işleyecektir. Ülkemizin tasarladığı, geliştirdiği insansız muharip uçakların, Atak helikopterlerinin, otomobillerimizin en kritik metal parçalarını kendi geliştirdiğimiz makinalarla yap. Başta titanyum olmak üzere, endüstride yeni kullanılan mukavemetli ama hafif metallerinde, ana gövde gibi büyük parçalarında, bütün detaylı, mikron seviyesinde hassas işlenmesi, artık kendi Türk malı tezgahlarımız ile mümkün oluyor. Bursa’da 70 seneden fazla döküm sektöründe olan şirketimiz, takım tezgahları ve makinelerinin stabilitesini, hassasiyetini, titreşime karşı dayanaklılığını dünya standartlarının üzerine taşıdık. Sağladığımız özel direnç dolayısıyla, makinalarımızın kalitesi ve hızı dünyada emsalsiz hale geldi. Avrupa’da sanayi imalatlarının önemli bir bölümü, döküm malzemeden olduğu için alternatif kaynak, üretim tarzı henüz geliştirilmedi. Türkiye; Avrupa tarafından en önemli sanayi ülkeleri arasında kabul edildi. Biz de makinalarımızla, bu unvanın alınmasına katkı sağladığımız için gurur duyuyoruz" dedi. Birçok Avrupa’daki büyük üreticiler, kalıp, metal parça üretimi, motor aksamları gibi kritik parçaları her geçen yıl artan miktarlarda Türkiye’deki fabrikalardan sipariş ederek, büyük üretimlerinde just in time (eş zamanlı üretim) üretime malzeme tedariki gerçekleştiriyorlar. Bu ihracatların yapılmasında, yerli makine ve takım tezgahlarının üretimi ve kullanılması da önemli bir temel teşkil ediyor.