İşkar Şirketler Grup Başkanı Ferit İşkar, ürettikleri yerli epilasyon cihazlarının 15 bin farklı güzellik salonunda kullandığını belirterek, “Hedefimiz yurt dışına açılıp, Türkiye’den sonra tüm dünyayı güzelleştirmek” dedi.

İşkar, 15 yılı aşan tecrübe ile geliştirdikleri Cosneff marka epilasyon cihazlarının, yüzde 100 yerli sermaye ile üretildiğini belirtti. İşkar, “Epilasyon ihtiyaçları çerçevesinde üstün özelliklerle donatılan Cosneff, sektörün uluslararası oyuncularının da dikkatini çekiyor. Epilasyon cihazları alanında dünya markası olmayı hedefliyoruz. Champion’daki tecrübelerini Cosneff ile birleştirdik” dedi.

15 bin merkezde kullanılıyor

İşkar, 2008 yılında kurulan İşkar Şirketler Grubu’nun geniş bir coğrafyada hizmet verdiğine dikkat çekerek, "Kısa sürede uluslararası işbirlikleri geliştiren İşkar, 11 farklı epilasyon cihazı üretti. Türkiye’de yaklaşık 15 bin farklı güzellik ve bakım merkezinde İşkar’ın epilasyon cihazları kullanılıyor. Daha önce hep ithal epilasyon cihazları tercih edilirken, kısa sürede Türkiye’nin en çok tercih edilen epilasyon cihazı haline gelen Champion ezberleri bozdu, güzellik ve bakım merkezlerinin aranan ürünü oldu. Ardından Türkiye, Avrupa ve Uzakdoğu mühendisleri ile birlikte Cosneff adlı üstün özellikli epilasyon cihazları geliştirildi. Champion ve Cosneff cihazları sahip olduğu uygun dalga boyları ve teknolojiler sayesinde kısa seans sürelerinde etkin epilasyon imkanı sunuyor" dedi.

Yüzde 100 yerli

2000’li yıllarda güzellik salonu işletmeciliği ile sektöre adım atan iş adamı Ferit İşkar, epilasyon cihazı noktasında yaşanan problemler ve ihtiyacı görünce yerli bir ürün geliştirmeye karar verdiklerini söyledi. İşkar, “Türkiye’de faaliyette bulunan tüm firmaları araştırdım, inceledim. Sektörde bulunan birçok kişi bana, yurtdışından cihaz getirip satmanın kolaylığını ve kârlılığını anlattı. Ama bir Türkiye sevdalısı olarak yerli epilasyon cihazı üretmeye karar verdim. Böylece ülkemiz ekonomisine ve sektöre daha faydalı olacağımıza inandım” dedi.

İki kişiyle başladı şimdi 50 kişiyi istihdam ediyor

İşkar, iki kişi ile başladıkları üretimde 50 kişilik istihdam seviyesine ulaştıklarını ifade ederek, “İlk epilasyon cihazı üretmeye başladığımızda yanımda sadece 2 kişi vardı. Şimdi fabrikamızda yaklaşık 50 kişi istihdam ediyoruz. Yaklaşık 15 bin salondaki iş ortaklarımızla büyük bir ekonomi oluşturduk. Teknolojiyi sürekli takip ediyoruz. Uzman profesörlerle işbirliği yapıyoruz. İşkar Şirketler Grubu’nun ürettiği cihazların dünyanın en çok tanınan epilasyon cihazı markaları arasında yer almasını istiyorum. Şu anda sektörde Türkiye’nin en çok tercih edilen markasıyız. Ama önemli olan markamızı dünya markası yapabilmek. Dünyayı bizim cihazlarla güzelleştireceğiz” diye konuştu.

İşkar, epilasyon cihazlarının, sektörün talepleri doğrultusunda üretildiğini söyledi. Daha önceki tecrübelerini Champion’da birleştirdiklerini anlatan iş adamı İşkar, “Champion ve Cosneff epilasyon işlemlerini daha konforlu hale getiriyor. Cihazdaki özellikler, ithal ürünlere gerek bırakmıyor. Yerli ve yabancı birçok müşterimizden büyük talep var” dedi.

İşkar, yeni taleplere göre epilasyon cihazları geliştirmeye devam edeceklerini aktardı. 2023 hedefleri arasında markasını Avrupa’ya duyurmak olan İşkar, 2023 yılının Mart ayında dünyanın en büyük kozmetik ve medikal cihazlar fuarı İtalya Cosmoprof Bologna’da da stant kurarak markası Cosneff Lazer’i tanıtmış oldu. Dünyada benzeri olmayan sistemler ile tasarlanan Cosneff cihazları, kullanıcıların ve Avrupa distribütörlerinin büyük ilgisini gördü. Bununla da yetinmeyen İşkar Şirketler Grubu Cosmoprof’un ardından Beauty Düsseldorf Fuarı ile Almanya’da da yerini alarak tüm Avrupa’da tanınır hale geldi. Hedeflerine ulaşmanın haklı gururunu yaşayan İşkar, 2023 yılında ihracat rekoru kıracaklarını da vurguladı.