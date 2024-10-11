Yerli ceviz üreticilerinin hasat dönemi başladı. Kasım ayı sonuna kadar devam edecek hasat işleminde bu yıl ülke genelinde yaklaşık 60 bin ton rekolte bekleniyor.BURSA (İGFA) - Toprak ve insan sağlığını ön planda tutarak, sürdürebilirlik kriterleri doğrultusunda ceviz yetiştiriciliği yapan Ceviz Üreticileri Derneği (CÜD), bu yıl hem kaliteli hem de yüksek rekoltede ürün almayı amaçlıyor. Düzenlenen hasat etkinliğinde açıklamalarda bulunan Ceviz Üreticileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve MAYCEV Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Yormazoğlu, “Verimli ve kaliteli bir üretim için en önemli unsur yetkin insan kaynağıdır” dedi.

Yerli ceviz üreticilerinin ve üretiminin artmasını, yaygınlaştırılmasını bu kapsamda da ülke ekonomisine katkı sağlamayı amaçlayan Ceviz Üreticileri Derneği (CÜD), 2024 hasadına başladı.

CÜD, 10 Ekim’de dernek üyelerinden Türkiye’nin en verimli ve dünyadaki gelişmiş ülkeler ortalamasının üzerinde bir verime sahip ceviz üreticisi olan MAYCEV Ceviz Bahçesi’nde hasat etkinliği gerçekleştirdi. Bursa’nın Yenişehir ovasında düzenlenen etkinlikte açıklamalarda bulunan MAYCEV Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Yormazoğlu, bu yıl hasat sonunda ülke genelinde yaklaşık 60 bin ton rekolte beklendiğini belirtti.

Verimli bir üretim için en önemli unsur yetkin insan kaynağıdır

Yormazoğlu, “Bu işi ticari olarak yapmaya karar verdiğimizde teknik anlamda ceviz üretimine hâkim uzmanlar aradık, fakat bu konuda ne akademide ne de piyasada yetkin kişilere ulaşamadık. O dönemde Türkiye’de sadece tek bir kapama ceviz bahçesi vardı ve böyle bir birikim söz konusu değildi. Bu durum da bizi yurt dışında bir arayışa itti. Araştırmalarımız sonucunda bilgi birikiminde ve verimlilikte Kaliforniya’nın oldukça ileri gittiğini gördük. Tarım konusunda dünyanın en önemli üniversitelerinden birinin UC Davis olması ve ceviz konusundaki en önemli araştırmaların bu kurum tarafından yapılması buradaki ana faktör. Ceviz üreticiliğinde, çeşit geliştirmelerden kültürel işlemlere ve mekanizasyona kadar neredeyse kapama ceviz yetiştiriciliğinin Kaliforniya’da icat edildiğini anladık ve bilgiyi kendi bünyemize aktarmak için oradan bir uzman arayışına girdik ardından bir danışmanla çalışmaya başladık. Kendilerinden aldığımız destekle bazı noktalarda yanlışlar yaptığımızı anladık ve süratle üretim konusunda kendimizi dönüştürdük, o noktadan sonra daha profesyonel bir yetiştiriciliğe adım attık. Sermaye ve teknik bilginin ötesinde bir şirket için en önemli unsurun yetkin çalışanlar olduğunu düşünüyorum” açıklamasında bulundu.

Ceviz bahçesi yatırımı uzun vadede kazandırıyor

Ceviz bahçesi kurmanın; arazi alımı, toprak hazırlığı, altyapı yatırımı, fidan ve ekipman yatırımları ile başlayıp, yıllık giderler hesaplanarak uzun vadeli bir yatırım sürecinden oluştuğunu vurgulayan MAYCEV Genel Müdürü Âdem Argaç ise, “Ağaçlar kendi masraflarını amorti edene kadar ceviz bahçesine yatırım yapılmaya devam edilmelidir. Bu süreçte, teknik desteğin bahçenin ölçeğine göre tecrübeli bir danışman önderliğinde yürütülmesi önemlidir. Doğru bölge ve doğru tür seçimi yapıldığında, 7-9 yıl aralığında, ağaçlar maksimum verime ulaşır ve yatırım kendini amorti etmeye başlar, 12 yıl ve üzerinde karlı bir yatırıma dönüşür. Yatırım için, kamu bankalarının hazine destekli kredilerinden ya da özel bankaların kampanyalarından yararlanarak finansal destek imkanları yaratılabilir. Ayrıca, hibe ve teşvikler de araştırılarak başvuru yapılabilir” diyor.

“Dünya standardında bir üretim gerçekleştiriyoruz”

Toplamda 1.600 dekarlık bir alanda, yaklaşık 30.000 ağaçlık bahçelere sahip Türkiye’nin en verimli ceviz bahçesi MAYCEV olarak üretimlerine devam ettiklerini belirten Adem Argaç, “Chandler ve Fernor ceviz çeşitlerini üretiyoruz. Bu iki çeşidin verimlilikleri farklılıklar göstermekte. Chandler, Fernor’a göre yüzde 20 oranında daha verimli bir tür. Chandler, 8-9 yaşındaki gelişmiş bahçede bizim şartlarımızda 750-800 kiloya kadar verim verebiliyor. Fernor ise 600 kilo seviyesine ulaşabiliyor. Ceviz üretimi, tedariği ve satışındaki tüm süreçleri sürekli iyileştirme ve geliştirme felsefesiyle, teknolojiyi de kullanarak, ürün ve hizmet kalitemizi bu konudaki en ileri ülkelerdeki rakiplerimizin üzerine çıkararak Türkiye’nin en değerli ceviz markası haline gelmeyi hedefliyoruz. MAYCEV ceviz işleme ve kurutma tesislerine, mekanik hasat için gerekli makine ve ekipmana yatırım yaparak dünyada ceviz yetiştiriciliğinde önder olan ülkelerin teknolojik seviyesini yakaladık. Birim alandan verim miktarımız, bu alanda dünyadaki en ileri ülke olan ABD, Kaliforniya verimleriyle eş değer. Ürettiğimiz cevizler kalite olarak ismen istenen ve hem müşterilerimiz hem de son tüketicide ciddi talep gören bir ürün haline geldi. Sağlıklı cevizler üretip ürünlerimizi uygun koşullarda son tüketicilerimize ulaştırmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

Verimliliği artırmak için teknolojiden faydalanılmalı

Ceviz Üreticileri Derneği’nden alınan bilgiye göre, ülkemizde yılda yaklaşık 100-120 bin ton ithalat yapılıyor, bu da global ceviz ve badem fiyatlarındaki artışla birlikte bugün yarım milyar doların üzerinde bir ithalat yapıldığı anlamına geliyor. Hasat Etkinliğine katılan Avrupa Tarım A.Ş. Operasyon Yöneticisi Haşimcan Yazıcıoğlu “Verimli bir üretimle bu ithalatın büyük bir kısmını yerli üretimle karşılayabilir ve cari açığı ciddi oranda azaltabiliriz.” dedi.

Üretimi artırmanın verimlilikten geçtiğine değinen Yazıcıoğlu, “Ceviz bahçelerinden düşük verim alınmasının başlıca nedenleri arasında; yanlış arazi seçimi, tarımsal üretim teknikleri konusunda bilgi eksikliği, yanlış hasat ve depolama koşulları, yetersiz-uygun olmayan sulama teknikleri, hatalı gübreleme veya eksik besin maddesi kullanımı ile zararlılarla mücadelede eksiklikler bulunuyor. Verimliliği artırmak için ise modern teknolojiden faydalanılmalı. Bu teknolojiler arasında; damlama sulama sistemleri ve modern gübreleme teknikleri başta geliyor. Akıllı tarım teknolojileriyle toprak ve bitki sağlığının sürekli izlenmesi de verimliliğini artıran bir diğer unsur. Doğal afetlere karşı ağaçların uygun aralıklarla dikilmesi ve drenaj sistemlerinin iyi planlanması da büyük önem taşıyor. Kısacası, tüm teknolojik yeniliklerin takip edilerek üretime entegre edilmesi verimliliği artırıyor” açıklamasında bulundu.

“Verimlilik odak noktamızda yer alıyor”

Daha verimli bir üretime ulaşmak için uygulanacak teknolojilerin yanında bu konuda izlenmesi gereken stratejiler konusunda da açıklamalarda bulunan Yazıcıoğlu, “Ekim alanı başına elde edilen ceviz miktarının, o bölgeye göre belirlenmiş verim standardına yakın veya üstünde olması verimli bir hasadın oluştuğunun en büyük göstergelerinden biri, en yüksek verime ulaşan ağaçlardan oluşan bir parselde ortalama olarak dekara 500 kilo ürün almak oldukça başarılı bir sonuç. Diğer yandan, elde edilen ürünün kalitesi de verimli bir hasadın işaretleri arasında bulunuyor. Lekesiz kabuk, yüksek randıman, açık renk iç ceviz ve hastalıksız büyük kalibre ceviz elde edilmesi başarılı bir hasat gerçekleştirildiğini gösteriyor” şeklinde sözlerini sürdürdü.