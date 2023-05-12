22 farklı ülkeden katılımın olduğu ve 424 patentin yarıştığı 8. ISIF 2023 Uluslararası Buluş Yarışması’nda BEE’O Propolis, geliştirdiği patentli ve ödüllü özütleme yöntemi ile 1’incilik ödülüne layık görüldü ve altın madalyanın sahibi oldu.

Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerinin ulusal ve uluslararası katılımcılarla buluşturulması amacıyla düzenlenen, Türkiye’nin ilk ve tek uluslararası buluş fuarı niteliği taşıyan ISIF, kapılarını sekizinci kez dünyanın yenilikçi firmalarına açtı. 27 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanında gerçekleşen 8. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı ISIF23, Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından katılımcılarla gerçekleşti. 22 farklı ülkeden katılımın olduğu ve 424 patentin yarıştığı 8. ISIF 2023 Uluslararası Buluş Yarışması’nda 7 İTÜ Arı Teknokent firması ödül kazandı. Kadın Girişimci Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı’nın kurucusu olduğu BEE’O Propolis, uluslararası jüri tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından 1’incilik ödülüne layık görülerek altın madalyanın sahibi oldu.

"En yüksek oranda biyoyararlanım sağlanabilecek bir özütleme yöntemi geliştirdik"

Türkiye’de ilk kez “Sözleşmeli Arıcılık” modeli ile üretmek ve proses yöntemini geliştirerek insan tüketimine uygun hale getiren Gıda Yüksek Mühendisi Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı; geliştirdiği patentli özütleme teknolojisini ile elde edilen yüksek kaliteli Anadolu propolisi ekstraktının elde edilme sürecini şöyle anlattı:

“Oğlumun bağışıklık sorununa çare aradığım dönemde Türkiye’de propolisin hiç üretilmediğini ve Çin’den geldiğini gördüm. Arı ürünleri tağşiş ve sahteciliğe oldukça açık olduğundan Çin’den gelen ürünlere güvenmiyordum. Bu nedenle kendim üretmeye karar verdim. Ancak propolisin ham haliyle tüketildiğinde biyoyararlanımı yüzde 2 gibi düşük bir oranda oluyor. Bu nedenle uygun bir ekstraksiyon çözücüsü kullanarak özütlenmesi gerekiyor. Yoğun çalışmalarımız sonucunda propolisin içeriğindeki değerli fenolik ve flavonoid bileşenlerden en yüksek oranda biyoyararlanım sağlanabilecek bir özütleme yöntemi geliştirdik.”

"Avrupa’nın bitki çeşitliliğinin üçte biri bizim topraklarımızda yer alıyor"

Bu özütleme yöntemi ile hem Türkiye’de hem ABD’de patent aldıklarını belirten Samancı, “Ancak, Anadolu coğrafyasına teşekkür etmek gerek. Çünkü Avrupa’nın bitki çeşitliliğinin üçte biri bizim topraklarımızda yer alıyor. Bu nedenle de arı ürünlerinin üretiminde kalite bakımından en değerli coğrafyaya sahip olduğumuzu düşünmekteyiz. BEE’O Propolis olarak, Ar-Ge ve İnovasyon Merkezimizde Anadolu’nun dört bir yanından ’Sözleşmeli Arıcılık’ modeliyle elde edilen farklı bileşime sahip Anadolu propolisi özütlerini harmanlıyor, toplam fenolik ve flavonoid miktarları, toplam antioksidan kapasitelerini standardize ettiğimiz Patentli Saf Anadolu Propolisi Ekstraktı’nı (A.P.E) elde ediyoruz. Üretim tesisimizde üretilen her parti üründe bu standardize miktarlar korunuyor ve her parti ürünün kalite ve güvencesi ise 3 aşamalı bir kontrolden geçtikten sonra sofralarınıza ulaşıyor. Üstelik, Türkiye’de ilk kez uyguladığımız Sözleşmeli Arıcılık Modeli, kovandan sofraya izlenebilir bir üretimi mümkün kılarak son ürünün kalite ve güvenirliğini destekliyor” dedi.

"Elde ettiğimiz tüm başarılar, motivasyon kaynağımız"

Ödülü değerlendiren Samancı, “BEE’O Propolis ailesi olarak İTÜ Arı Teknokent’te yoğun Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları sonucunda geliştirdiğimiz ödüllü ve patentli özütleme yöntemimiz, 8. ISIF 2023 Uluslararası Buluş Yarışması ile bir kez daha uluslararası alanda ödüle layık görüldü. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türk Patent ve Marka Kurumu, Uluslararası Buluşçular Birliği Federasyonu (IFIA), Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının ortak çalışmaları ile gerçekleşen ISIF 2023’te bu değerli ödülün sahibi olmak bizim için çok kıymetli. Bizi bu ödüle layık gören değerli jüri üyelerine çok teşekkür ediyorum. Elde ettiğimiz tüm başarılar motivasyon kaynağımız. Arılardan gelen bu şifayı tüm dünyaya tanıtma yolculuğumuza emin adımlarla devam ediyoruz. ISIF 2023 Buluş Yarışması’nda layık görüldüğümüz bu değerli ödül, ulusal ve uluslararası alandaki başarılarımızın göstergesi niteliğindedir” sözlerine yer verdi.

8. ISIF 2023 Uluslararası Buluş Yarışması’nda ödüle layık görülen diğer İTÜ Arı Teknokent firmaları arasında ise Vodafone, REPG Enerji, Mitos Medikal, Smarte, BVK ve Glaucot yer aldı.