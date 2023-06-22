Hatay’ın Belen ilçesinde şehir merkezine inen yaralı dağ ceylanı ’gazella gazella’ itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak koruma altına alındı tedavisi sonrası doğal yaşam alanına bırakıldı.

Nesli tükenme tehlikesine karşı koruma altında olan Karaca cinsi dağ ceylanı ormanlık alandan Belen ilçesinde evlerin arasında vatandaşlar tarafından fark edildi. Haber verilmesi üzerine büyükşehir itfaiyesi Belen bölge amirliği ekipleri korkmuş halde görülen Karaca’yı yaptığı çalışma ile zarar vermeden yakalayarak koruma altına aldı. Burun kısmından yaralı olduğu belirlenen dağ ceylanı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Burada yapılan ilk yardım sonrası ceylan tekrar doğal yaşam alanına bırakıldı.