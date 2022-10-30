Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde yerleşim yeri yakınında çıkan orman yangını, orman ve itfaiye ekiplerinin ortak çalışmasıyla büyümeden söndürüldü.

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde yerleşim yeri yakınında çıkan orman yangını, orman ve itfaiye ekiplerinin ortak çalışmasıyla büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Hacılar Mahallesi’ne yakın bölgede bulunan ormanlık alandan dumanlar yükseldiği fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Düziçi Orman İşletme Şefliğine bağlı ekipler ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye gelen ekipler yerleşim yerine yakın olan yangını karadan müdahaleyle kontrol altına aldı. Yaklaşık 20 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.