Balıkesir’in Edremit ilçesi Güre Mahallesi Kavurmacılar mevkiinde Kazdağları’nın eteklerinde bölgenin görsel simgelerinden birisi olan camisiz minare geçtiğimiz günlerde sabahın erken saatlerinde kaçak bir şekilde iş makineleri ile yıkıldı. Caminin minaresinin molozları da kamyonlar ile bilinmeyen bir yere taşındı. Minarenin yıkılmasının sosyal medyada duyulması sonrasında büyük bir infial yaşandı. Vatandaşlar tahminen 1960 yılında yapılan ve bölgenin görsel sembollerinden birisi olan camisiz minareyi izinsiz bir şekilde yıkanların bir an önce gerekli cezaları almasını istediler.

Konuyla ilgili bir basın açıklaması yapan Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, “Bildiğiniz gibi hepimizi derinden üzen bir oradaki minarenin yıkılışıyla ilgili son günlerde bir gündem var. Bu gündemin doğrularını halkımıza anlatmak, doğru bilgilerle, belgelerle, onları bilgilendirmek, bizim olduğu kadar sizin de sorumluluğunuz” dedi.

Bölgedeki camisiz minareni cami yapım çalışmalarında korunması gerektiğinin altını özellikle çizdiklerini ifade eden Başkan Arslan “Edremit’in Güre Mahallesi Kavurmacılar mevkiinde 646 ada 1 parsel uygulama imar planında ibadet alanı olarak kalmaktadır. Burada bir nokta koyuyorum. Burada eskiden bir cami var. O cami olduğu için orası imar planında ibadet alanı. Mevcut parsel için Edremit Belediyesi 25.2.2022 tarih 96 sayılı imar durum belgesi düzenlenmiştir. Bu belgeler size verilecek. Düzenlenen imar durum belgesinde cami alanının hemen yanında parselin dışında imar plana göre yolda kalan minarenin korunması gerektiği yine belediyemizce düzenlenen 25.2.2022 tarihli imar durum belgesinde özellikle belirtilmiştir. Şunu bir ayıralım. Şimdi cami alanı dediğimiz olan, yani şu anda bir cami yapımı denen alanın dışında bu minare. O parselin dışında bunu not düşün. Çok önemli. Altını belirtelim” dedi.

Verilen ruhsat alanının dışında minarenin kaldığını ifade eden Başkan Arslan, “O minare şu anda belediyemizden alınan ruhsatla cami yapılan parselin dışında bir yerde. Aynı alan içinde değil. Dışında. O alanın dışında. Onun ölçüsünü teknik adamlar bilir. Yani bu minare bu cami alanının, ibadet alanının dışında bir yer” diye konuştu.

Başkan Selman Hasan Arslan, “Bu alan devletin maliye hazinesine kayıtlı. Hazine adına kayıtlı cami alanında kalan bu parsel mali hazinesi tarafından dikkatle çiziyoruz. Maliye Hazinesi tarafından Edremit Müftülüğü’ne tahsis edilmiştir. Bu maliye hazinesine kayıtlı bu dediğimiz ibadet alanı şu anda cami yapılmak ya istenen alan maliye hazinesi adına kayıtlı ve maliye hazinesi tarafından Edremit müftülüğüne tahsis edilmiştir. Belediyemiz minarenin dışında kalan o cami alanı için cami yapımı için ruhsat vermiştir” şeklinde konuştu.

Ruhsat alınan cami projesinde minare bulunmadığını ve mevcut yıkılan minarenin korunması gerektiğini ifade eden Başkan Arslan, “Burada çok önemli dikkatinize, onu da vereceğim bilgilerle. Bu cami projesi bizde. Cami projesinde verdiğimiz ruhsatta minare yok arkadaşlar göreceksiniz. Minare yok. Bunu da özellikle altını çizin. Verilen ruhsatta minaresiz bir cami projesi var. Bizim tarafımızdan verilen ruhsatta minare yok. Niye yok? Çünkü bu minarenin kullanılabileceği tarafımızca hep belirtilmiş. Yani oraya yeni bir cami yapılıyor. Evet yapılabilir. Orası ibadet alanı. Ama minare yok o projede. Onu da göstereceğiz belgelerle. Biz her şeyin doğrusunu her şeyi hesap vermeye hazırız. Belediyemizce mevcut minarenin yıkılması hususunda herhangi bir yıkım izlemeye talimatı asla ve asla verilmemiştir. Ayrıca yıkım konusunda da müsaade ve talep gerekirken; bakın yani burada bir yeri yıkarken belediyeden bir talepte bulunmanız gerekiyor. Ben burayı yıkacağım. Bunun bir prosedürü var. Başvuru yapıyorsunuz. Onlarla ilgili incelemeler yapılıyor. Yıkım izni veriliyor ya da verilmiyor. Bize yıkım konusunda izin talebinde dahi bulunulmamıştır. Edremit Belediyesi olarak vermiş olduğumuz imar durum belgesinde özellikle belirterek yolda kalan minarenin korunması gerektiği altı çizilmiştir. Bu belge de verilecek size. Çok net. Gerek Edremit Müftülüğü gerekse de yapım işini alan firma yetkililerine minarenin korunması gerektiği belediyemizce defalarca sözlü ya da belgeli, şifayı ya da yazılı olarak bildirilerek gerekli tüm uyarılar yapılmıştır” dedi.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan ayrıca minareyi kaçak olarak yıkanlar hakkında gerekli yasal işlemlerinin başlatılacağını ifade etti.