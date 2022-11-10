Antalya Büyükşehir Belediyesi Atatürk Sanat Eğitim Merkezi’nde (ATASEM) eğitim gören yerleşik yabancı kursiyerler 7 dilde Atatürk’ü andı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tarihe not düşen sözlerini önce kendi dillerinde ardından da Türkçe söyleyen kursiyerler büyük beğeni topladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Atatürk Sanat Eğitim Merkezi’nde (ATASEM) eğitim gören yerleşik yabancı kursiyerler 7 dilde Atatürk’ü andı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tarihe not düşen sözlerini önce kendi dillerinde ardından da Türkçe söyleyen kursiyerler büyük beğeni topladı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk tüm yurtta olduğu gibi Antalya’da da vefatının 84’üncü yıl dönümünde farklı etkinliklerle anıldı. Son yıllarda dünyanın birçok ülkesinden göç alan Antalya’da, Büyükşehir Belediyesi çok özel bir etkinlik hazırladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Lara ATASEM Kurs Merkezi’nde kültür-sanat alanlarında eğitim alan kursiyerler ‘7 Ülke Tek Yürek Atatürk’ü Anma’ etkinliği düzenledi.

Atatürk’ün tarihe not düşen sözleri

Kursiyerlerden 7 ülke uyruklu vatandaş 7 farklı dilde Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sözlerini önce kendi dillerinde daha sonra Türkçe söyledi. İranlı Sara Kort, ’Hayatta en hakiki mürşit ilimdir’, Endonezyalı Fadilla Balcı ’Eğer bir gün benim sözlerim bilimle ters düşerse bilimi seçin’, Iraklı Kabile Hasan ’Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’, Ukraynalı Alina Polat ise ’Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş gibidir, Rus Yana Çetin, Atatürk’ün ’Öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır’, Alman uyruklu Pınar Yıldırım ’Ne mutlu Türküm Diyene’, Türk vatandaşı Büşra Kart ’Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır’ sözlerini söyledi. Farklı milletlerden kursiyerlerin gösterisi ayakta alkışlandı.

Vals ve drama gösterisi

Anma etkinliğinde kursiyerler ‘Benim Adım Mustafa’ adlı drama oyunundan kısa bir kesit hazırladı. Kursiyerler daha sonra vals gösterisi de yaparak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü sevgi ve özlemle andı. Büyükşehir Belediyesi kursiyerlerinin bu gösterileri büyük beğeni topladı.