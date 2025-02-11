Bursa’ya bağlı Nilüfer Belediyesi, Selçuk Demirel'in, dünyanın sorunları arasında yer alan iklim krizi ile ilgili eserlerinden oluşan "Yerle Gök Arasında" isimli sergiye ev sahipliği yapıyor.BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediyesi, İstanbul Fransız Kültür Merkezi ve Bursa Türk-Fransız Alliance Française Kültür Derneği iş birliğinde düzenlenen “Yerle Gök Arasında” isimli sergi, izlenime açıldı. Sanatseverleri buluşturan sergide ünlü çizer Selçuk Demirel, çağımızın en büyük sorunlarından olan, iklim değişikliğine farklı bir bakış açısı sunuyor.

Balat Meteor Kültürevi’nde ziyaret edilebilecek serginin açılışına; Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Fransa İstanbul Başkonsolosu Nadia Fanton, Fransa Bursa Fahri Konsolosu Nuri Cem Erbak ve çok sayıda sanatsever katıldı. Eserlerin sahibi Selçuk Demirel de serginin açılışında yer aldı.

Açılışta konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Selçuk Demirel’in ulusal ve uluslararası yüksek deneyime sahip birisi olduğunu belirterek, birçok yerde eserlerinin yayınlandığına dikkat çekti. Başkan Şadi Özdemir, sergide, sanatçının, sanat hayatı boyunca ürettiği eserlerden oluşan seçkilerin yer aldığına dikkat çekti.

Fransa İstanbul Başkonsolosu Nadia Fanton da, Selçuk Demirel’in çizimleriyle ülkeler arasında köprü olduğuna dikkat çekerek, sergideki eserlerin gezegenimizin kırılganlığı konusunda çarpıcı mesajlar verdiğini ifade etti.

Sanatçı Selçuk Demirel ise insanın varoluşundan bu yana doğayla ilişkisinin sorunlu olduğunu söyledi. Doğanın rant ve kâr hırsıyla zarar gördüğünü ifade eden Demirel, entelektüellerin ve aydınların bu konudaki hassasiyetinin küçümsendiğini vurguladı. Yer kürenin ısınması, buzulların erimesi, orman yangınları, deprem ve sel baskınları gibi olayların önemli uyarılar olduğunun altını çizen Demirel, “Tüm bunlar iklim değişikliğinin belirtileri. Sergide de bu konulara dikkat çektim” dedi.

SERGİ 16 MART’A KADAR ZİYARETE AÇIK

Konuşmaların ardından sergi, ziyarete açıldı. Selçuk Demirel'in doğa, çevre ve insan arasındaki ilişkiyi, kendine has mizahi bir üslupla yorumladığı sergi, 16 Mart’a kadar Meteor Balat Kültürevi'nde ziyaretçilerin izlenimine açık olacak.

ÖĞRENCİLERİN ESERLERİ DE SERGİLENİYOR

Aynı sergide, Balat Meteor Kültürevi’nde Karikatür Atölyesi Eğitmeni Mehmet Kahraman’dan eğitim alan, Nilüfer Belediyesi Karikatür Atölyesi öğrencilerinin eserleri de sergileniyor. Atölyeye katılan öğrenciler de çalışmalarında iklim krizine kendi bakış açıları ile vurgu yapıyor.