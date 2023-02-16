Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası yerle bir olan Hatay’ın Ekinci mahallesinde hiçbir ev yıkılmazken, bu durumu görenler gözlerine inanamadı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası yerle bir olan Hatay’ın Ekinci mahallesinde hiçbir ev yıkılmazken, bu durumu görenler gözlerine inanamadı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 büyük depremle birlikte adeta Hatay yerle bir oldu. Ancak merkez Antakya ilçesi Ekinci mahallesinde yüksek katlı binaların bulunmasına rağmen herhangi bir bina yıkılmazken bazı evlerin çatılarında ufak hasarlar olduğu görüldü.

Hayırseverlerin yaptığı ahşap konteyner evler deprem bölgesine doğru yola çıktı Hayırseverlerin yaptığı ahşap konteyner evler deprem bölgesine doğru yola çıktı

O mahalle havadan dron ile görüntülendi.