Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrası yerle bir olan Hatay’da arama kurtarma çalışmaları 5’nci gününde devam ederken, o anlar havadan görüntülendi.
Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrası yerle bir olan Hatay’da arama kurtarma çalışmaları 5’nci gününde devam ederken, o anlar havadan görüntülendi.
Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki büyük deprem sonrası bina enkazlarında arama ve kurtarma çalışmaları depremin 5’nci gününde devam ediyor. Kepçe yardımıyla yapılan arama ve kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi.
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