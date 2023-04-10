Kayseri 1. Amatör Küme’den veda eden son takım Yerköyspor oldu.

Kayseri Şeker 1. Amatör Küme Play-Out mücadelesinde 3 takımdan biri olan Yerköyspor lige veda eden son takım oldu. Play-Out mücadelesinde oynadığı 2 maçı da kaybeden sarı siyahlılar 1. Amatör Küme’den 2. Amatör Küme’ye düştü. Play-Out ilk maçında Erciyesgücü FK’ya 4-3 kaybeden Yerköyspor ikinci maçında ise 2-0 önde geçmesine rağmen Anadolu Yıldızlarına 5-3 mağlup oldu. 2021-2022 sezonunda Play-Off finali oynayan ve şampiyonluğu kaçıran Yerköyspor bir sezon sonra 2022-2023 sezonunda ise Play-Out oynayarak küme düştü. Anadolu Yıldızları maçı sonrası büyük üzüntü yaşayan Yerköyspor Kulübü 2023-2024 sezonunda 2. Amatör Küme’de mücadele edecek. Yerköyspor’un oynadığı 2 maçta aldığı sonuçlar şu şekilde;

Yerköyspor 3-4 Erciyesgücü FK

Yerköyspor 3-5 Anadolu Yıldızları