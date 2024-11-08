Yerköy’de hayata geçirilen ‘Çocuklar Fidanıyla Büyüsün’ projesi kapsamında, çocuklar doğa sevgisiyle büyümeye teşvik ediliyor. Projenin ilk adımı olarak, ilçede düzenlenen fidan dikim etkinliği ile minik eller fidanları toprakla buluşturdu.

Fidan dikim etkinliğinde öğrencilerle bir araya gelen Yerköy Kaymakamı Muharrem Coşgun, projeye destek vermek amacıyla minik öğrencilerle birlikte fidan dikti. Etkinlik sırasında konuşma yapan Kaymakam Coşgun, projenin amacının çocuklara doğa sevgisini erken yaşlarda kazandırmak ve çevre bilincini geliştirmek olduğunu belirtti. Coşgun, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın doğaya saygılı bireyler olarak yetişmesi için bu tür projeler oldukça önemli. Hep birlikte ağaç dikerek, doğayı koruma ve yeşil bir geleceğe katkı sağlıyoruz” dedi.

Etkinliğe, Yerköy İlçe Millî Eğitim Müdürü Necmettin Sağlam yaptığı açıklamada “Şehit Kamil Çelikkaya İlkokulu idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Proje kapsamında öğrencilerin çevreye olan sorumluluklarını daha da pekiştirmesi hedefleniyor” dedi. Yerköy’de başlatılan bu anlamlı projeyle doğaya katkı sağlayan miniklerin mutluluğu yüzlerinden okunurken, etkinlik doğaya ve yeşile duyarlı bir nesil yetiştirme adına önemli bir adım olarak değerlendirildi.