Yerköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, önleyici kolluk devriyesindeyken kaçak kazı yapmaya hazırlanan üç kişiyi yakaladı.

66 yaşındaki yaşlı adam engellerini resim çizerek ve kitap yazarak aşıyor 66 yaşındaki yaşlı adam engellerini resim çizerek ve kitap yazarak aşıyor

Arazide 3 kişinin izinsiz kazı yaptığını gören Jandarma ekipleri, F.K., G.K.ve M.A.isimli şüphelileri yakaladı. Şüphelilerle birlikte 3 adet kürek, 2 adet kazma, 25 metre halat ele geçirildi.

Farklı noktada kaçak kazı yapan 4 kişiden şüphelenen Jandarma ekipleri, A.E.G., B.A., E. D. ve A.C.G. isimli şüphelileri 1 adet jeneratör, 1 adet hilti ve 50 metre makaralı elektrik kablosu ile yakaladı.

Kaynak: iha