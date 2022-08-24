Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Toplu Konut İdaresince (TOKİ) Bahçe ve Barış mahallelerinde yürütülen yerinde kentsel dönüşüm çalışmalarını inceledi. Gültak, "Mersin’de artık apartmanlar dahi alarm veriyor. Kentsel dönüşüm için depremi, doğal afetleri beklemek gerekmiyor" dedi.

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Toplu Konut İdaresince (TOKİ) Bahçe ve Barış mahallelerinde yürütülen yerinde kentsel dönüşüm çalışmalarını inceledi. Gültak, "Mersin’de artık apartmanlar dahi alarm veriyor. Kentsel dönüşüm için depremi, doğal afetleri beklemek gerekmiyor" dedi.

İlçede ilk olarak Çay Mahallesi’nde başlayan ve biten, şimdi ise Barış Mahallesi’nde yavaş yavaş blokların yükseldiği yerinde kentsel dönüşümle ilçenin çehresi değişiyor. Neredeyse bir asırlık olan binalarda artık insanlar tehlikeli bir şekilde yaşam sürerken, yeni evlerle daha kaliteli bir yaşama kavuşacak. Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak da inşaat sahasında incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

"Bu projeler Mersin için birer devrimdir"

Çay Mahallesi’nde biten, gelecek yıl Mayıs ayı içinde bitirilmesi planlanan Barış Mahallesi’nde başlayan dönüşüm projesine vatandaşların büyük rağbet gösterdiğinin altını çizen Başkan Gültak, “Bu projeler, Mersin için birer devrimdir. Birini bitirdik, ikincisini ise ‘yapamaz’ diyorlardı. Fakat bugün onun da yarısı bitti. Kentsel dönüşüm projelerimiz tuttu. İnşallah bir yıla kalmaz burası da bitecek. Devletimiz vatandaşını mağdur etmiyor, imkanlarını zorluyor, ‘babanın oğluna sunmayacağı’ olanakları sunarak, cüzi rakamlarla insanlarımızı ev sahibi yapıyor. 2024’te yeniden göreve geldiğimizde diğer bazı mahallelerimizi de dönüştüreceğiz” dedi.

“Projeye, Çay’da yüzde 85, Barış’ta yüzde 95 olumlu dönüş var”

Mersin’de, Çay ve Barış mahallelerinde kentsel dönüşüm projelerinin başlamasını sağladıklarına değinen Gültak, “Çay Mahallesi’nde proje tamamlandı. Şu an mahallemizde ilk etaptaki hak sahiplerinin yüzde 93’ü ile görüşüldü. Yüzde 85’i olumlu görüş bildirdi. İmza aşamasında yüzde 58’lerdeyiz, görüşmeler sürüyor. Barış Mahallemizde de hak sahiplerinin yüzde 95’i ile anlaşma sağlandı, yüzde 86 oranında tapu devirleri gerçekleşti. Ayrıca 300’ün üzerinde hak sahibi vatandaşlarımıza da aylık bin 500 lira kira yardımı yapılıyor” diye konuştu.

Bölgede geçen yıl Eylül ayında ilk kazmanın vurulduğunu, bugün ise binaların yükseldiğini belirten Gültak, "Proje alanında 2+1 ve 3+1 dairelerden oluşan 415 modern konut yükselecek. Ayrıca 294 metrekare kültür merkezi, 760 metrekare kreş alanı, 800 metrekare cami alanı, 45 adet konut altı dükkan ve işyeri, 5 adet ticari ünite, çocuk parkı, yeşil alanlar ve otopark ve doğalgaz yer alacak. Proje tamamlandığında kentin ortasında bulunan Barış Mahallesi; Mersin’in konforlu bir mahallesine; insanlarımızın mutlu, çocuklarımızın ve annelerimizin huzur ve güven içinde yaşayabileceği yerleşim alanına dönüşecek” ifadelerini kullandı.

“Kentsel dönüşüm için depremi, doğal afetleri beklemek gerekmiyor”

Mersin’in en büyük sorunlarından birinin, imar sorunu ve yoğun kaçak yapı stoku olduğunu vurgulayan Gültak, "Geçenlerde Barış Mahallesi’nde AFAD ve Çevre Şehircilik Müdürlüğü tarafından bir apartman tamamen boşaltıldı. Bina mühürlendi ve eşyaları dahi halen içeride duruyor. Bu binada yaşayan aileleri otellere yerleştirdik. Bu durum, Mersin’de artık apartmanların dahi alarm verdiğini gösteriyor. Dolayısıyla kentsel dönüşümü başlatmak için ille depremi, doğal afetleri beklemek gerekmiyor. Mersin’de, özellikle de Akdeniz’de birçok evin durumu böyle. Bu anlamda Akdeniz’de başlattığımız yerinde kentsel dönüşüm projelerinin önemi bir kez daha ortaya çıkıyor" şeklinde konuştu.

Projenin belirlenen tarihten önce bitmesi için yüklenici firma yetkilileri ile görüştüklerini de kaydeden Gültak, 2023 yılı Mayıs ayı içinde bölgedeki çalışmaların bitirilmesinin hedeflendiğini söyledi. Her yönüyle modern, güvenli ve düzenli kent yaşamının vatandaşların en temel hakkı olduğunu vurgulayan Gültak, "Akdeniz ve Mersin, kentsel dönüşüm ile daha güzel, daha modern ve güvenli olacak. İnşallah 2023’te Cumhurbaşkanımızı yeniden seçilip görevine devam ettiğinde, diğer mahallelerimizde de bu projeleri hızlandıracağız. Vatandaşlarımızın kabul oranı, projelerin tuttuğunu gösteriyor. Çünkü Çay, Barış, Bahçe’de yaşayan insanlarımız, evlerinin ömrünü tamamladığını biliyor. Onlar da modern, doğalgazlı, ebeveyn banyolu, parkı, sosyal tesisi ve yeşil alanı olan evler ve mahalleler istiyor” dedi.

“Devletimiz vatandaşına, babanın oğluna sunamayacağı imkanları sunuyor”

"Bu projelerimizde devletimiz, imkânlarını da kullanarak vatandaşımızı mağdur etmiyor” diyen Gültak, sözlerini şöyle tamamladı:

“Devletimiz, gerçekten de babanın oğluna sunmayacağı imkanları sunarak, cüzi rakamlarla insanlarımızı ev sahibi yapıyor. Nitekim Cumhurbaşkanımız, 13 Eylül’de yapacağı açıklama ile Türkiye’de 81 vilayetimizi kapsayan sosyal konut projelerini gündeme getirecek. Bir bakıma Çay ve Barış mahallelerinde olan da sosyal projedir. Bu mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızın kentsel dönüşüm projesine rağbeti ve yüksek oranda kabulü de bunu gösteriyor. İnşallah 2024 yılında yeniden seçildiğimizde, kentsel dönüşümü yapmış ve yaşatmış bir belediye başkanı olarak, diğer mahallelerimizi de hızlı bir şekilde entegre etmeye çalışacağız. Çünkü insanlarımızın canından daha kıymetli başka bir şey yoktur. Akdeniz’den desteklerini eksik etmeyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’a çok teşekkür ediyorum.”