Kastamonu’nun Tosya ilçesinde metruk bir binanın içine kurdukları asansörle kaçak kazı yapan 6 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarda Tosya ilçesinde mekan sahibi A.T. ile B.B., C.E.K., M.B., H.D. ve T.S. isimli şahısların metruk bir binada izinsiz kazı yaptıklarını tespit etti. Metruk binanın içine metrelerce derinliğe inmelerini sağlayan bir asansör sistemi kuran şüpheliler, kazı yaparken suçüstü yakalandı. Binada yapılan aramada 5 adet gözyaşı şişesi, 2 adet testi ve çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.