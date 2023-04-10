TAHRAN (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinden İran’a giden 25 kişilik heyet, Mahabad şehrinde yer alan Saholan Mağarası’nın 80 metre derinliğinde bulunan gölde kayıkla tur yapmanın keyfini çıkardı.

Mahabad’ın 43 kilometre doğusunda yer alan ve İran’ın ikinci su mağarası olan Saholan Mağarası, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Yerin 80 metre derinliğinde bulunan göle yerleştirilen kayıklarla turistler güzel zaman geçiriyor.

Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası, Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve TÜRSAB Bölge Başkanı Cevdet Özgökçe’nin öncülüğünde 25 kişilik heyet, Mahabad ve Bukan şehirlerinin arasında bulunan Saholan mağarasını gezdi. Mağaranın 80 metre derinliğine merdivenlerden inen Yüksekova heyeti, kayıklara binerek günün keyfini çıkardı.

Mağaranın muazzam bir yer olduğunu belirten TÜRSAB Bölge Başkanı Cevdet Özgökçe, “Şu an Saholan Mağarası’ndayız. Şu an 80 metre yerin atındayız. Doğa güzelliğini sunan bir manzara var. İçinde gölet var ve bizi tekne ile gezdirdiler. Suyun derinliği 63 metreye kadar gidiyor Muazzam bir coğrafya. Güzel bir yer aslında, birazda burayı Mersin ilimizde bulunan Cennet ve Cehennem Deresi’ne benzettim” dedi.

Heyette yer alan Dağcı Hacı Tansu ise mağaranın inanılmaz bir yer olduğunu ifade ederek, “Burası ile ilgili önceden çok araştırma yapmıştım, görmek istiyordum ve görmek bugüne nasip oldu. Suyu da çok derindir. Burada en önemlisi tekne üzerinde geziyorsun ve harika bir duygu. Yüzeyden buraya tam 80 metre aşağı indik ve içerisi tamamen kireç taşından oluşmuş ve sarkıtlarla dolu. Çeşitli figürlere de benzetmişler. Kuşa benzeyen var, uçağa benzeyen var. Yarasa yuvalarını ve çok sayıda güvercini gördük. İnanılmaz bir yer” diye konuştu.

Esendere Belde Belediyesi Başkanı Dırbaz Büyüksu da, Saholan Mağarası’nın güzel bir yer olduğunu söyleyerek, “Bugün ilk kez geldim, çok mutlu oldum. Keşke önceden gelseydim ve bu güzel yeri görseydim. Burası çok heyecan veren bir mağara. Buradan Hakkarili hemşehrilerimize çağrımdır, gelin bu doğal güzelliği yerinde görün. Burası tamamen kendiliğinde oluşmuş bir yer. İnanılmaz bir yer” şeklinde konuştu.